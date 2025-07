Andreas Muller: “Dicono che io e Veronica Peparini siamo mamma e figlio o la vecchia e il raccomandato”

Il 14 luglio scorso Andreas Muller e Veronica Peparini si sono uniti civilmente. A pochi giorni dal rito – che anticipa la cerimonia religiosa del prossimo 29 settembre – il ballerino ha condiviso su Instagram alcuni scatti con sua moglie, accompagnati da alcune frecciatine contro gli hater che da sempre giudicano il loro legame.

Andreas Muller: "Ancora oggi leggo i commenti degli hater"

L'uno accanto all'altra di fronte alla celebrante, poi lui che la prende in braccio mentre lei regge un bouquet di fiori. Sono queste le due fotografie che Andreas Muller ha scelto di condividere sui social, momenti che cristallizzano una storia d'amore che dura da tempo. Il ballerino, però, ne ha anche approfittato per ribadire come ancora oggi gli capita di leggere messaggi offensivi sulla loro relazione: "Vediamo quanto durano", "Questi durano da Natale a S.Stefano" , "Mamma e figlio", "La vecchia e il raccomandato". A Muller, però, tutto questo non interessa: "Quasi 8 anni e due figlie meravigliose, fiero di aver fatto tutto questo con mia moglie. Ti aspetto a settembre, sarai stupenda". Parole a cui Veronica Peparini ha risposto così: "Ed io sarò lì puntuale il 29 Settembre con te fiera e sempre innamorata. Ciao marito".

Andreas Muller: "Sui social scrivono cattiverie alle nostre figlie"

Intervistato da Fanpage insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller aveva rivelato il tenore di alcuni commenti che lui e la sua compagna avevano ricevuto sulle loro gemelle, Penelope e Ginevra, nate a marzo del 2024. "Ci dicono che abbiamo delle figlie orrende" confessava il ballerino. E sulla loro relazione: "Lui cambierà i pannolini e lei si cambierà i pannoloni". Nonostante la brutalità di certe affermazioni, Muller aveva scelto di ignorare questo tipo di messaggi: