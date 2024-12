video suggerito

Quando Garrison e Alessandra Celentano litigavano per Stefano De Martino: "Lo fai sentire inutile" Nella puntata di This is me trasmessa mercoledì 4 dicembre, Garrison e Alessandra Celentano hanno ripercorso le tante liti avute ad Amici: "Amiamo troppo il nostro lavoro".

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di This is me trasmessa mercoledì 4 dicembre, Silvia Toffanin ha ospitato alcuni degli insegnanti che hanno fatto la storia di Amici. Tra loro anche Garrison Rochelle e Alessandra Celentano. I due si conoscono da sempre. La maestra Celentano, infatti, è stata un'allieva di Garrison. A This is me hanno ripercorso il loro rapporto, incluse le liti più accese.

Garrison Rochelle e Alessandra Celentano a This is me

Garrison, nel ripercorrere la sua esperienza nel talent di Maria De Filippi, ha confidato: "Amici mi ha dato tantissimo. Gli italiani mi conoscono, mi hanno visto piangere e anche quando non mi esprimo bene in italiano mi capiscono. Facendo questo programma e lavorando con Maria è come aver preso due lauree. Ora tutto sembra facile. Voi non sapete che cu** ci si fa con questo programma". Il coreografo ha conosciuto Alessandra Celentano quando aveva 12 anni, la maestra di ballo ha raccontato: "Lui ha dieci anni più di me e a quell'età c'era un bel divario, poi adesso purtroppo ci siamo avvicinati. Abbiamo trascorso insieme tutta la vita, non ci siamo più lasciati. Ci vogliamo veramente bene". Garrison ha aggiunto un dettaglio:

Lei era la mia allieva, era bravissima, poteva ballare tranquillamente qualsiasi materia. Sono d'accordo con tutto ciò che dice la Celentano. Ma non con il modo.

Le liti tra Garrison e Alessandra Celentano

Alessandra Celentano ha spiegato perché ad Amici litigava così tanto con Garrison: "Nella danza siamo opposti". Il coreografo è intervenuto: "Quando guardi una coreografia pensi al collo del piede? Bugiarda! Noi litighiamo da sempre". Silvia Toffanin ha trasmesso un filmato che ripercorreva alcune delle loro liti più accese. In una di queste, la miccia era stata accesa da diverse vedute sul talento di Stefano De Martino. Garrison rimproverava Celentano: "Lo fai sentire inutile". E lei di rimando: "Voi non siete abituati a lavorare in modo professionale, a ricevere complimenti e correzioni". Con il povero ballerino che tentava in tutti i modi di intervenire senza riuscirci. Poi le urla dietro le quinte durante un'altra lite, con Garrison che si infuriava: "Per me la danza non è solo quello. A me non frega un ca**o del salto o dell'arabesque". Nel corso della puntata di This is me, Alessandra Celentano ha spiegato il motivo delle liti:

Amiamo troppo il nostro lavoro. Se ho mai sbagliato un giudizio? È difficile. Dal 17 novembre 1966 (sua data di nascita, ndr) non ho mai sbagliato.

Silvia Toffanin, allora, ha fatto entrare in studio Daniele Sibilli, ballerino di cui Alessandra Celentano diceva: "Hai un bel movimento, ma non hai le doti fisiche. C'è un problema di proporzioni, è brutto da vedere". Dopo Amici, Sibilli ha ballato con Ariana Grande, Rosalia, Justin Bieber, Maluma e Madonna. In diretta, la maestra ha precisato: "Non ho mai detto che non avrebbe potuto fare il ballerino, è una questione di gusti. Io parlo per il mio stile. Comunque Daniele lo vedo tutti i giorni" e si sono abbracciati.