Giulia Stabile a This is me, nessun cenno a Sangiovanni ma commenta la cotta per Sebastian Melo Taveira Giulia Stabile tra i protagonisti della seconda puntata di This is me. Nel salotto di Silvia Toffanin ha ripercorso la sua esperienza ad Amici: il riscatto dopo il bullismo, la cotta per Sebastian Melo Taveira e la vittoria. Nessun cenno alla storia d'amore con Sangiovanni nata nel talent di Maria De Filippi.

Giulia Stabile tra i protagonisti della puntata di This is me trasmessa mercoledì 27 novembre. La ballerina è entrata ad Amici nel 2020, vincendo il talent a maggio 2021. Si era presentata ai provini già l'anno precedente, ma non ebbe il coraggio di esibirsi: "Mi sono messa a piangere e sono scappata via". È entrata nella scuola a 18 anni, un riscatto dopo avere subito bullismo. Nel salotto di Silvia Toffanin nessun cenno alla storia d'amore con Sangiovanni nata nella scuola e finita ormai da un bel po'. Ma ha commentato la cotta che aveva per Sebastian Melo Taveira.

Giulia Stabile ha vinto Amici nel 2021. Silvia Toffanin ha trasmesso un video che riassumeva il percorso della ballerina. Ai professori aveva confidato di avere subito bullismo:

Io sono stata tanto giudicata, mi prendevano in giro per tutto. Sia l'aspetto fisico che il carattere, che le difficoltà che avevo. Un giorno sono scoppiata a ridere e questa ragazza mi ha detto: "Prima di ridere, sistemati i denti". Io sono stata tutto il giorno zitta per non far vedere i denti e arrivata a casa ho chiesto ai miei genitori di mettere l'apparecchio.

Il suo talento l'ha fatta splendere, per i professori e per la giuria era "travolgente", aveva "grazia", "tecnica" e "bravura". Così, Giulia Stabile ha conquistato la vittoria.

A This is me si parla di Sebastian Melo Taveira ma non di Sangiovanni

Nel video che ripercorreva l'esperienza di Giulia Stabile ad Amici, nessun cenno all'amore sbocciato con Sangiovanni. Una relazione fatta di tenerezze e sostegno reciproco che aiutò entrambi a superare le proprie fragilità. I due non stanno più insieme da tempo. È probabile che la scelta di non menzionare l'artista sia dovuta anche all'intenzione di rispettare il desiderio di privacy di Sangiovanni. Al contrario, una parte del filmato mostrava la cotta che Giulia Stabile si prese per il ballerino professionista Sebastian Melo Taveira. All'epoca di lui diceva: "Lo voglio guardare ma non lo posso guardare tutto il tempo". Poi la delusione quando scoprì che era fidanzato: "Ca**arola Sebastian è fidanzato. La fidanzata mi starà segnalando, gli ho messo almeno 3 like tattici". Mentre Maria De Filippi era convinta che di like ne avesse messi almeno cinquantadue. A This is me, Giulia Stabile ha commentato il debole che aveva per il ballerino Sebastian: "Adesso siamo fratelli".