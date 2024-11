video suggerito

Anbeta Toromani a This is me con il marito Alessandro Macario, lui: “Litighiamo su tutto ma amo i suoi occhi malinconici” Anbeta Toromani ha preso parte alla seconda puntata di This is me e ha ricordato il suo percorso ad Amici. La ballerina ha partecipato al talent di Maria De Filippi nel 2002. Nel salotto di Silvia Toffanin anche il marito Alessandro Macario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anbeta Toromani, ospite della seconda puntata di This is me trasmessa mercoledì 27 novembre, si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin. Era il 2002 quando partecipò ad Amici, aveva 23 anni. Silvia Toffanin ha ricordato quanto fosse pignola e perfezionista al punto da notare che il pavimento dello studio non era idoneo per la danza. Il "pubblico parlante" la giudicava fredda, ma lei replicata a tono. In studio a This is me anche il marito Alessandro Macario.

Anbeta Toromani ha partecipato ad Amici nel 2002

Silvia Toffanin ha lanciato un video che riassumeva i momenti più intensi del percorso di Anbeta Toromani ad Amici, partendo dalle liti con il pubblico parlante. In un'occasione, ad esempio, un ragazzo le disse: "Non ispiri simpatia, non ridi mai, quando ti guardo da casa mi annoio". E lei, senza battere ciglio replicò: "Puoi spegnere la tv". Ai professori, tuttavia, spiegò: "Io prima di farmi male, mi difendo. Metto un muro intorno a me". Figlia di un militare, il suo rigore lo aveva appreso in famiglia. Carla Fracci la sorprese recandosi in studio e complimentandosi con lei. Mentre scorrevano le immagini dell'étoile scomparsa nel 2021, Silvia Toffanin si è commossa.

Anbeta Toromani oggi è sposata con Alessandro Macario

Anbeta Toromani ha assicurato a Silvia Toffanin che il carattere è rimasto lo stesso: "Il caratterino è rimasto. Per il resto sono cresciuta, sono più matura adesso. Ad Amici entri in un modo ed esci in un altro. Non so se oggi risponderei alle critiche nello stesso modo, magari me le farei scivolare addosso di più". La ballerina è stata raggiunta in studio dal marito Alessandro Macario, anche lui ballerino, a cui è legata da quindici anni. L'uomo ha raccontato:

A casa io faccio l'idraulico, il commercialista, l'elettricista, il resto lo fa lei. Mi sono innamorato dei suoi occhi malinconici. Ballare con la propria compagna è bellissimo, ci sono delle sinergie, delle intenzioni, perché ci si conosce meglio. Le prove sono meno facili perché litighiamo su tutto però vince sempre lei.

Quindi hanno danzato insieme incantando gli spettatori.

Anbeta ringrazia Kledi Kadiu, Maria De Filippi e Alessandra Celentano

Per concludere Anbeta Toromani ha voluto fare dei ringraziamenti: "Ho realizzato tanti sogni, ma c'è tanto lavoro dietro. Un pizzico di fortuna e gli incontri giusti servono per riuscire. Sono timida, adesso sembro sicura, ma dentro di me c'è un'insicurezza pazzesca perché io non mi vedo mai abbastanza. Voglio ringraziare Kledi (Kadiu, ndr) che mi ha portato qua, poi Maria De Filippi, poi Alessandra (Celentano, ndr) e poi tanti artisti italiani meravigliosi che hanno tirato fuori quello che avevo dentro".