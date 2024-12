Giulia Pauselli a This Is Me con Marcello Sacchetta: “Lei ha rinunciato al suo sogno per una famiglia con me”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Pauselli è stata una delle ospiti di This Is Me, lo speciale dedicato ai protagonisti di Amici e condotto da Silvia Toffanin. La ballerina ha ripercorso la sua esperienza nella scuola, in cui è entrata nel 2011. In studio per lei una sorpresa, l'arrivo del compagno Marcello Sacchetta e del loro primo figlio Romeo, che oggi ha due anni.

Il percorso di Giulia Pauselli ad Amici

Giulia Pauselli è entrata ad Amici nella decima edizione come ballerina di danza classica. Una settimana dopo il suo ingresso, però, ha capito di voler prendere un'altra strada artistica. Così si è avvicinata al moderno e ha iniziato a essere seguita dal maestro Garrison, scoprendo lati di sé che non conosceva. Rivendendo quelle immagini, ha commentato: "Vorrei abbracciarmi e dirmi che andrà tutto bene. Ho avuto un percorso di crescita personale, oltre che artistico".

La sorpresa di Marcello Sacchetta a Giulia Pauselli

Poco dopo Silvia Toffanin ha chiamato in studio il compagno di Pauselli e padre di suo figlio Romeo, Marcello Sacchetta, a sua volta ballerino professionista di Amici. "Come mamma, Giulia non era prontissima, ma ha imparato a essere una grande mamma", ha raccontato lui. Tra loro l'amore è così forte che l'ex allieva ha deciso di rinunciare al ruolo di ballerina al Crazy Horse di Parigi per costruire una famiglia insieme: "Nonostante gli stimoli mi mancava tantissimo. A un certo punto mi ha detto che voleva costruire con me. La ringrazio tantissimo, oggi come ieri".