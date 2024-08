Programmi in tv a Ferragosto 2024: cosa vedere su Rai e Mediaset

video suggerito

La programmazione televisiva di Ferragosto 2024 è ricca di programmi e film, anche più datati, che daranno occasione di intrattenersi a chi resta a casa perché non è ancora andato in ferie o a chi è già tornato, oppure a chi è in ferie e per qualche motivo preferisce guardare la tv. Su Rai1, per esempio, c'è Nuovo Cinema Paradiso in prima serata mentre su Canale 5 c'è una puntata del varietà con Michelle Hunziker, Michelle Impossible & Friends. Su Tv8, invece, c'è un grande classico d'amore: Sliding Doors con Gwyneth Paltrow.

I palinsesti Rai a Ferragosto 2024

Tre proposte molto differenti tra loro sulle principali reti Rai. Su Rai1, infatti, va in onda Nuovo cinema paradiso, capolavoro di Giuseppe Tornatore, premiato con l'Oscar per il miglior film straniero nel 1990. Su Rai2, invece, andrà in onda Addio al nubilato, film commedia con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e addirittura un cameo di Loredana Bertè. Su Rai3, una perla per gli intenditori: Il Pap'occhio, film del 1980 diretto da Renzo Arbore con Roberto Benigni e tutto il meglio della scena ‘arboriana' di quegli anni.

Addio al nubilato su Rai2

Il film e i programmi tv di Mediaset

Anche Mediaset offre un bel pot-pourri: Michelle Impossibile & Friends è il piatto principale della prima serata. L'ultima puntata dello show che vede ospiti Max Angioni, Claudio Amendola, Biagio Antonacci, Mika. Il fuggitivo con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, un grande classico d'azione del 1993, sarà invece la proposta di Rete4. Chicago Med, la serie tv, sarà la proposta di Italia1. La guerra dei mondi con Tom Cruise è il film proposto dal canale 20.

Il fuggitivo su Rete4

Cosa vedere in tv su Tv8, La7, Nove e Cielo

Sulle altre reti, un grande classico su La7: Operazione sottoveste, film del 1959 con Cary Grant e Tony Curtis. Su Tv8 c'è Sliding Doors con Gwyneth Paltrow, John Hannah e Peter Howitt. Only Fun, lo show comico condotto da Elettra Lamborghini, è la proposta del Nove. Su Cielo, alle 21.25, spazio al film Star Trek: Into the Darkness".

Elettra Lamborghini conduce "Only Fun" sul Nove