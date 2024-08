video suggerito

Programmazione tv Rai, i film in onda a Ferragosto: Nuovo cinema Paradiso, Addio al nubilato e Il Pap’occhio Nella serata di Ferragosto, sui canali Rai andranno in onda tre film italiani. Rai1 trasmetterà il cult Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, mentre Rai2 darà spazio ad Addio al Nubilato di Francesco Apolloni e Rai3 a Il Pap’occhio di Renzo Arbore. Ecco la programmazione di oggi, giovedì 15 agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel giorno di Ferragosto la Rai ha pensato a una programmazione interamente dedicata al cinema italiano. Nella serata di oggi, giovedì 15 agosto, sui canali della tv di Stato andranno in onda tre film diversi che appassioneranno il pubblico, tra risate e momenti di riflessione. Rai1 trasmetterà il cult Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, mentre Rai2 manderà in onda Addio al Nubilato di Francesco Apolloni. Infine Rai3 punterà sull'ironia con Il Pap'occhio di Renzo Arbore.

Stasera in tv su Rai 1 “Nuovo cinema Paradiso” di Tornatore

Su Rai1, a partire dalle ore 21.25, andrà in onda Nuovo Cinema Paradiso. Il film diretto da Giuseppe Tornatore, uscito nelle sale nel 1989, ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, oltre a un Golden Globe e al Grande Prix Speciale della giuria al Festival di Cannes. A firmare la colonna sonora il maestro Ennio Morricone. Un vero e proprio cult che racconta la storia del piccolo Salvatore Cascio, originario di Giancaldo, un piccolo paese della Sicilia. Ancora bambino, il protagonista si avvicina al mondo del cinema grazie al proiezionista Alfredo, trascorrendo con lui intere giornate nel piccolo cinema della sua città. Crescendo, prenderà poi il suo posto e si trasferirà anche a Roma dove entrerà a tutti gli effetti in questa realtà.

La programmazione su Rai 2: Addio al nubilato di Apolloni

Per la sera di Ferragosto, Rai2 propone al pubblico Addio al nubilato, film del 2021 diretto da Francesco Apolloni. Si tratta della storia di quattro amiche, tanto unite quanto diverse tra loro, che si incontrano per l'addio al nubilato di Chiara. La futura sposa, però, non si presenta all'appuntamento. Al suo posto una serie di indizi che danno il via a una vera e propria caccia al tesoro in giro per la città, giorno e notte. Nel cast Chiara Francini, Antonia Liskova, Laura Chiatti e Jun Ichikawa.

Ferragosto in tv: il Pap’occhio di Arbore in onda su Rai 3

Su Rai3, a partire dalle ore 21.20, va in onda Il Pap'occhio (1980), diretto e interpretato da Renzo Arbore e con Roberto Benigni protagonista. Si tratta di un film provocatorio e racconta la storia del Vaticano che, con lo scopo di conquistare fedeli, dà vita a una televisione di Stato. Papa Wojtyla in persona convoca Renzo Arbore per dirigere il progetto e i suoi collaboratori per creare il canale, come Benigni, Marenco, Andy Luotto e De Crescenzo. Il risultato è soddisfacente per ‘i produttori', meno per i vertici della Chiesa, tanto che per rimettere al loro poste le cose servirà ‘un intervento divino'.