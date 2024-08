video suggerito

Ascolti TV mercoledì 28 agosto: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Segreti di Famiglia Nella gara di ascolti di prima serata del 29 agosto è testa a testa tra Canale 5 con l’ultima puntata di Segreti di Famiglia e Rai1 con Noos, l’approfondimento di Alberto Angela. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

È ancora Tv d'estate quella di giovedì 29 agosto, una serata che ci accompagna all'inizio della nuova stagione autunnale, visto che alcune trasmissioni della programmazione regolare partiranno già la prossima settimana. Intanto la Tv di prima serata continua ad arrancare, per ovvie ragioni, faticando ad attrarre grandi masse di pubblico. I dati Auditel di ieri lo dimostrano, con una gara di ascolti tra le due principali emittenti generaliste che restano molto lontane dagli standard autunnali.

Gli ascolti di giovedì 29 agosto

La sfida è sempre tra Rai1 e Canale 5, con quest'ultima che prevale rispetto alla rete concorrente seppure in percentuale minima. Su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.721.000 spettatori pari al 13.5% di share, mentre su Canale5 l'ultima puntata di Segreti di Famiglia ha conquistato 1.793.000 spettatori con uno share del 14%. Un dato che a suo modo conferma quanto dicevamo settimana scorsa rispetto ai numeri di Angela e alle polemiche legate allo stop per evitare il confronto con Temptation Island.

Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono un netto di 671.000 spettatori pari al 4.5%. Nel dettaglio: Rugby 392.000 (3%), Tennis Tavolo 350.000 (3.3%). Su Italia1 Gioco Sporco – I Misteri dello Sport incolla davanti al video 461.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 La scelta di Anne segna 739.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Sapore di mare totalizza un a.m. di 767.000 spettatori (5.8%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 626.000 spettatori e il 4.4%.

Torna il calcio europeo in prima serata su Tv8

Su Tv8 torna il calcio europeo in prima serata con la partita di Play Off Conference League – Puskas Akademia-Fiorentina ottiene 757.000 spettatori con il 5.6% (primo tempo a 690.000 e il 4.3%, secondo tempo a 771.000 e il 5.7%, tempi supplementari a 791.000 e il 7.1%, rigori a 911.000 e il 9.8%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 523.000 spettatori (4%). Sul 20 Snakes on a Plane fa sintonizzare 224.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da 224.000 spettatori (1.6%). Su Iris The River Wild – Il fiume della paura è seguito da 308.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 sigla 377.000 spettatori (2.7%). Su RealTime Il Concertozzo – Musica e Inclusione in Italia arriva a 243.000 spettatori e l’1.6%.