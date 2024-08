video suggerito

Ascolti tv venerdì 9 agosto: chi ha vinto tra La Ragazza di Stillwatern, le Olimpiadi 2024 e Modalità Aereo Tutti i dati Auditel di venerdì 9 agosto. Su Rai1 il film Modalità Aereo è stato visto da 1.233.000 spettatori, le Olimpiadi su Rai2 da 3.752.000 spettatori mentre il film su Canale5 La Ragazza di Stillwater da 1.376.000 spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

La prima serata televisiva di venerdì 9 agosto ha offerto ai telespettatori film, eventi, sport e programmi di intrattenimento e approfondimento. In questo agosto, come sempre, rande spazio soprattutto ai film con la novità, ovviamente, delle gare olimpiche che stanno occupando il palinsesto giornaliero di Rai2 e che vedono nelle ore serali, in questi giorni, le gare di Atletica leggera. Su Rai 1 invece è andato in onda il film di Fausto Brizzi Modalità aereo, mentre su Canale 5 la controprogrammazione ha visto sempre un film ma di genere diverso, ovvero il fil di Tom McCarthy La Ragazza di Stillwater

La sfida tra Rai1 con Modalità aereo, Rai2 con le Olimpiadi e Canale 5 con La Ragazza di Stillwater

La sfida, come sempre è stata tra le reti ammiraglie della tv pubblica e di Mediaset, ovvero Rai1 e Canale5 con l'intromissione, da qualche settimana di Rai2, canale su cui sono trasmesse fin dal mattino le Olimpiadi di Parigi 2024. La vittoria è stata come sempre di queste ultime, che hanno portato davanti allo schermo, grazie all'Atletica Leggera, che vedeva anche la finale della 4×100 (con l'Italia classificatasi in quarta posizione) circa 3.752.000 di spettatori pari al 25.7%, mentre la Boxe ha abbassato a 1.602.000 spettatori con il 13.8%. Su Rai1 il film di Brizzi ha collezionato 1.233.000 spettatori pari al 9.9% di share, mentre il film su Canale5 La Ragazza di Stillwater ha portato circa 1.376.000 spettatori con uno share dell’11.5%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ma c'è anche chi ha preferito evitare sport e i film di Rai1 e Canale5, preferendo atri canali e altre programmazioni. L'Ombra di Caravaggio, film di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, su Rai3, ha chiuso con 336.000 spettatori e il 2.7% di share, su rete 4 un film iconico come Lo Squalo ha totalizzato una media di 556.000 spettatori e il 4.9% di share mentre su La7Mine vaganti ha totalizzato 372.000 spettatori e il 2.9% di share. Su Tv8 I Delitti del BarLume hanno portato 194.000 spettatori con il 2% mentre lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo, Anplagghed, sul Nove hanno chiuso con 324.000 spettatori e il 3.1% di share.