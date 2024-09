video suggerito

Primo Appuntamento, la nuova edizione del dating show di Flavio Montrucchio: dove vederlo in tv e streaming Primo Appuntamento, il dating show di Real Time condotto da Flavio Montrucchio, torna il 3 settembre dalle ore 21:30 su canale 31. Nella nuova stagione previsti quindici episodi con protagonisti tanti single alla ricerca dell’anima gemella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Riparte a settembre Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Il format di Real Time torna a far battere i cuori degli spettatori e dei nuovi single in cerca dell'anima gemella. Gli episodi andranno in onda in prima tv da martedì 3 settembre alle ore 21:30 su canale 31. Le puntate sono disponibili anche in streaming su discovery+.

Primo appuntamento: quando andrà in onda e dove vederlo in tv e streaming

È tutto pronto nella Tenuta Sant'Antonio a Tivoli, cornice perfetta per raccontare le nuove storie dei protagonisti del dating show. Da martedì 3 settembre torna su canale 31 il programma di Flavio Montrucchio che ruota intorno all'incontro a cena tra due persone che non si sono mai viste prima. Sarà un colpo di fulmine? O l'inizio di un'avventura divertente e romantica? Il ristorante di Primo Appuntamento è aperto a tutti, senza distinzione di età, sesso o precedenti esperienze. Le puntate, per un totale di quindici dalla durata di settantacinque minuti, sono disponibili in streaming su discovery+.

Flavio Montrucchio insieme alla squadra del dating show Primo Appuntamento

Il successo del programma di Real Time condotto da Flavio Montrucchio

Al fianco del conduttore Flavio Montrucchio ci sarà il barman Mauro e la maitre Barbara, impegnati rispettivamente in cocktail e accoglienza per gli ospiti. Il programma è giunto alla sua decima edizione – considerando anche le varianti Hotel e Crociera – e apre le sue porte ancora una volta a tanti single in cerca dell'amore. L'anima gemella li aspetta nel ristorante della Tenuta Sant'Antonio a Tivoli? Per scoprirlo non resta che rimanere sintonizzati. Il successo della trasmissione è anche merito di Flavio Montrucchio, che a Fanpage.it raccontava: "Credo che l'identità del programma sia nell'inclusività, è stato uno degli ingredienti fondamentali, anche in tempi non sospetti, oltre al fatto che si tratta di uno show vero e non potrebbe essere altrimenti, vista la rete in cui siamo".

Come partecipare a Primo Appuntamento

A luglio scorso, sul profilo ufficiale della pagina del programma, era apparsa la notizia dell'apertura dei casting: "Sei single in cerca dell’anima gemella? Le porte dell’amore nel nostro ristorante non chiudono mai!". A corredo dell'annuncio anche l'indicazione di un numero telefonico e di una mail a cui fare richiesta. "Primo Appuntamento vive di telecamere nascoste, la gente tende ad essere molto vera e questo si percepisce da casa – spiegava Flavio Montrucchio a Fanpage.it – Essere veri o risultare banali, con un prodotto di bassa qualità non funzionerebbe, essere autentici è una cosa complicata da ritrovare all’interno di un programma televisivo, per fortuna abbiamo trovato la nostra quadra anche negli anni, e man mano anche io ho trovato la mia dimensione, il mio ruolo da accompagnatore".