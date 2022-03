Prima di Ultima Fermata, Valeria Marino ha partecipato a Forum e Detto Fatto Valeria Marino, che nella prima puntata di Ultima Fermata ha parlato della sua storia con Maurizio e Antonio (L’altro), ha già partecipato a un altro programma televisivo targato Mediaset. Sbirciando sul suo profilo Instagram, infatti, c’è una foto del 2018 che la ritrae nello studio di Forum. Non solo: anche apparsa a Detto Fatto su Rai 2.

A cura di Elisabetta Murina

Nella prima puntata di Ultima Fermata, andata in onda mercoledì 23 marzo, Simona Ventura ha presentato le quattro coppie che hanno deciso di rimettersi in gioco, dando un'ultima possibilità alla loro storia d'amore. la prima che ha catturato l'attenzione del pubblico è stata quella di Valeria e Maurizio. Hanno deciso di fare questa esperienza perché lei ha avuto una relazione con un altro uomo, Antonio, verso cui ha provato sentimenti profondi. Per Valeria, quella di Ultima Fermata non è la prima apparizione in tv: in passato è già stata protagonista di un altro programma targato Mediaset ed è stata anche conduttrice in una rete locale.

Valeria Marino protagonista di una puntata di Forum

Valeria, che si è presentata a Ultima Fermata insieme a Maurizio, di cognome si chiama Marino. Ha un profilo Instagram aperto, dove si definisce una "artista". Sbriciando tra i suoi scatti, oltre a qualche selfie, si nota una foto che la ritrae nello studio televisivo di Forum, dietro al bancone, risalente al 2018. In quell'anno, quindi, ha partecipato a una delle cause del programma, probabilmente sottoponendo all'attenzione del giudice una sua vicenda, anche se non si hanno informazioni dettagliate a riguardo. Nessuna foto, invece, la ritrae insieme a Maurizio.

Valeria è apparsa anche in altri programmi televisivi

Non solo Forum di Canale 5. Scorrendo tra le foto del suo profilo social, infatti, si può vedere come in questi anni Valeria abbia partecipato a numerosi programmi, in onda su emittenti diverse. Uno scatto del 2018, ad esempio, la ritrae durante una puntata di Detto Fatto, in onda su Rai2, mentre un'altra mostra la sua esibizione nello show Cultura Moderna di Italia 1. In più, sembra che la carriera di Valeria non si sia limitata alla televisione: si è mostrata durante diversi spettacoli teatrali, dove recitava sul palco, e anche probabilmente nei panni di conduttrice presso Wedding Television.