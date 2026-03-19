“Posso abusare di te?”, la domanda shock di Dario Cassini ad Antonella Elia al GF Vip

Sui social è polemica per una frase pronunciata da Dario Cassini ad Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre stavano cucinando, il concorrente le ha detto: “Se lo rovesci posso abusare di te?”.

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Il Grande Fratello Vip è iniziato da meno di una settimana e sui social è già scoppiata la prima polemica. Protagonista Dario Cassini e una frase pronunciata ad Antonella Elia, che non è passata inosservata e per la quale su X in molti utenti stanno chiedendo la squalifica del concorrente. Ecco cosa è successo.

Come si vede in alcuni video su X, mentre si trovavano in cucina a preparare la cena, Dario Cassini ha detto alla coinquilina: "La figura di me**a è dietro l'angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?". Non è chiaro quale fosse il contesto della conversazione, probabilmente qualche piatto da preparare in vista della cena. "Sì", ha risposto Elia. Cassini le ha allora domandato: "Se lo rovesci posso abusare di te?". "Certo", è stata la risposta della concorrente.

Vista la risposta affermativa di Elia alla domanda, in molti su X ipotizzano che la frase di Cassini sia di natura ironica e che in generale il tono della conversazione fosse quello di uno ‘scherzo' tra coinquilini. Secondo altri, invece, quel "posso abusare di te?" è tutt'altro che un argomento su cui poter fare ironia. Per questo motivo c'è anche chi chiede che il comico venga immediatamente squalificato. Per il momento nessuna comunicazione ufficiale da parte del programma, che andrà in onda martedì 24 marzo in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata. A condurlo Ilary Blasi, che torna alla conduzione prendendo il posto di Alfonso Signorini dopo anni.

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Nella prima puntata del 17 marzo, tutti i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa, tranne Ibiza Altea, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Adriana Volpe, già in gioco da alcuni giorni. E proprio tra Adriana Volpe e Antonella Elia non scorre buon sangue e potrebbe esserci un faccia a faccia, dopo le recenti dichiarazioni che hanno rilasciato entrambe prima di entrare nella Casa.