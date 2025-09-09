Programmi tv
Pistocchi incorona Berlusconi: “La sfida ad Affari Tuoi? Un colpo di genio che ha spiazzato la Rai”

Maurizio Pistocchi elogia Pier Silvio Berlusconi per la sfida ad Affari Tuoi: “Riproporre La Ruota in versione attuale è stato geniale”.
A cura di Gennaro Marco Duello
Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha detto la sua sul tema più dibattuto in tv e in rete. Parliamo de La ruota della fortuna che vince stabilmente su Affari Tuoi, ormai da una settimana. Con un tweet su X, il giornalista – storico protagonista delle trasmissioni sportive Mediaset, ma ormai distante da tempo – ha voluto dare un omaggio assolutamente sincero e inaspettato sulla figura di Pier Silvio Berlusconi.

"Chi merita complimenti è Pier Silvio"

Si tratta di un'analisi per certi versi spiazzante, proprio perché Maurizio Pistocchi è ormai da tempo fuori dai progetti Mediaset. Ecco cosa ha scritto su X:

Si è molto parlato della sfida tv tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, e sui due conduttori, De Martino e Gerry Scotti: due programmi di successo e due ottimi conduttori. Ma chi veramente merita tanti complimenti è Pier Silvio Berlusconi: sua l'idea di riproporre in una veste attuale un vecchio format.

La stoccata: "Speriamo si interessi più assiduamente del prodotto"

Maurizio Pistocchi non si è certo limitato ai complimenti ma è voluto entrare nel dettaglio dei risultati: "La scelta di sostituire Striscia – che faceva il 12% – con La Ruota – 21% di ascolto". Poi sembra aver voluto lanciare una provocazione, lasciando un suo consiglio ai vertici Mediaset: "Molti adesso temono che Pier Silvio si interessi più assiduamente del prodotto: il palinsesto delle reti Mediaset ne trarrebbe grande giovamento e creerebbe grossi problemi alla concorrenza". Quella di Pistocchi è una considerazione che va oltre il singolo programma. È evidente che anche il giornalista sportiva intraveda le possibilità di tornare a rendere centrale l'offerta Mediaset, a dispetto di una Rai che sembrava essersi seduta sugli allori, soprattutto dopo la scorsa stagione sempre vittoriosa in access prime time.

