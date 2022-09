Pierluigi Diaco balla con Carmen Russo ma non la regge al casqué: cascano entrambi a terra Nella puntata odierna di BellaMà Pierluigi Diaco ha ballato con l’ospite Carmen Russo: dopo il Tuca Tuca, al momento del casqué non è riuscito a sostenerla e sono caduti a terra. Il video.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di BellaMà, lo show su Rai Due condotto da Pierluigi Diaco, questo pomeriggio si è verificato un piccolo incidente. Il presentatore stava ballando con l'ospite del giorno, Carmen Russo, prima di ritrovarsi insieme a lei stesi per terra. Si sono resi protagonisti di un'esilarante caduta che per fortuna non ha portato a nessuna conseguenza: Diaco si è però spaventato, "Portatemi un po' d'acqua".

La caduta di Pierluigi Diaco e Carmen Russo a BellaMà

Stavano ballando l'iconico balletto il Tuca Tuca quando, al momento del casqué, Pierluigi Diaco non è riuscito a sorreggere la sua ospite Carmen Russo. Così in un batter d'occhio la danza si è trasformata nel gioco "tutti giù per terra". Entrambi sono caduti ma per fortuna senza conseguenze: il conduttore ha aiutato la showgirl ad alzarsi prima di chiederle se fosse tutto ok. "Ti sei fatta male Carmen? Che figura" ha poi commentato. Sorridente, la Russo ha assicurato: "Ma certo che sto bene, sto benissimo". Diaco però è apparso spaventato dall'accaduto, si è subito seduto ed ha chiesto "Portatemi un po' d'acqua".

Il nuovo programma di Pierluigi Diaco, BellaMà

Pierluigi Diaco conduce BellaMà su Rai Due, a partire dalle ore 15.15. Lo show cominciato lo scorso 12 settembre vede la partecipazione di 20 concorrenti, 10 della generazione Z ovvero tra i 18 e i 25 anni, e 10 boomer, persone adulte tra i 55 e i 90 anni. Compito loro è rispondere correttamente ai quiz di cultura generale, di partecipare alle challenge creative da realizzare anche utilizzando i principali social network del momento quali Tik Tok, Instagram e Facebook. Ogni puntata vede anche un ospite: fece chiacchierare la presenza di Manuel Bortuzzo in studio che tra le tante domande dei presenti a cui rispose, ce ne fu una particolarmente scomoda. "Quante galline hai conosciuto nella tua vita privata?" gli chiese il conduttore.