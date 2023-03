Piccolo G chiarisce con Federica dopo il Serale di Amici: “Mi dispiace sottrarmi a un sentimento” Federica e Piccolo G, dopo il Serale di Amici, hanno avuto modo di confrontarsi sul loro rapporto, che ha vissuto un allontanamento nelle ultime settimane. I due cantanti hanno chiarito i rispettivi punti di vista, accorgendosi di aver avuto difficoltà nell’esprimere i sentimenti.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo essersi allontanati nelle ultime settimane, Piccolo G e Federica sono riusciti a trovare un punto di incontro. I due cantanti hanno affrontato la prima puntata del Serale di Amici, in onda sabato 18 marzo, e si sono poi chiariti, parlando a cuore aperto uno con l'altra. Oltre a Megan e Gianmarco, anche loro sono una delle coppie di questa edizione.

Il chiarimento tra Federica e Piccolo G

Dopo la prima puntata del Serale, Federica e Piccolo G hanno avuto modo di chiarirsi e parlare dei motivi per cui nelle ultime settimane si sono allontanati. I sentimenti che li legano non sono cambiati, ma entrambi hanno avuto delle difficoltà nell'esprimere quello che provano uno per l'altra. "Mi fai penare. Mi dispiace sottrarmi a un sentimento, è strano", ha detto il cantante seduto sul letto insieme alla ragazza. E ha poi aggiunto: "Perché lo facciamo? Quale è il vero motivo? Mi viene da pensare tante cose brutte che non vorrei pensare. Non sapendo quello che pensi, provi, senti, mi faccio tante idee".

La cantante allora ha spiegato il suo punto di vista: "Io non capisco, noi una sera abbiamo chiacchierato e riso, io ti ho detto ‘non è meglio così?'. Se abbiamo visto che qua dentro non riusciamo a darci quello che è giusto e ci complichiamo, perché continuare a farlo qua? Cioè non è meglio così".