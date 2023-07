“Peter Gomez al posto di Berlinguer, Giletti in prima serata”, i movimenti per il futuro della Rai Movimenti in Rai per andare ad occupare la piazza lasciata vacante da Berlinguer. Secondo Repubblica Conte reclama un posto per il M5s, mentre per gennaio si immagina il ritorno in prima serata di Giletti.

A cura di Andrea Parrella

La Rai, diciamocelo senza mezzi termini, vive settimane di subbuglio. Dopo la presentazione dei palinsesti del 7 luglio scorso, che pareva aver calmato le acque, sono arrivati subito i guai. Prima la vicenda Facci, chiusa con la cancellazione di uno dei pochi titoli nuovi della prossima stagione, poi il caso delle parole scomposte del telecronista ai mondiali di tuffi che ha costretto l'amministratore delegato Sergio a un provvedimento deciso.

L'ordinario per chi amministra la Rai, in fondo, costantemente bersagliata per qualsiasi cosa. Un'azienda che aveva però dei buchi da riempire e una programmazione per la prossima stagione da concludere. I grandi addii, infatti, fanno sentire il loro peso. Se Fazio è stato "sostituito" con Report e il posto di Lucia Annunziata è stato affidato a Monica Maggioni, vacante resta il martedì sera di Rai3 di Bianca Berlinguer, uscita dalla Rai a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti con destinazione Mediaset.

Una piazza che fa gola soprattutto alle forze politiche che sistematicamente rivendicano spazi sulle reti del servizio pubblico. Tra queste il M5S che, stando a quanto riporta La Repubblica, starebbe reclamando quello spazio. La suggestione, credibile, in linea con questo ipotesi, sarebbe quella di un talk show affidato Peter Gomez, che dal suo La Confessione passerebbe a un altro tipo di impegno, decisamente più gravoso, se l'ipotesi fosse confermata.

Gomez non è il solo che potrebbe arrivare a Viale Mazzini. Sempre secondo il quotidiano La Repubblica, la Rai sarebbe vicina a mettere a segno il ritorno di Massimo Giletti dopo cinque anni di assenza. Il conduttore, che nel frattempo non ha più un programma su La7, potrebbe ritornare a gennaio in prima serata con un programma tutto suo. Contattato da Fanpage.it il conduttore preferisce non confermare né smentire l'ipotesi, portando avanti il silenzio stampa iniziato dopo la chiusura di Non è l'Arena dello scorso aprile.