Cancellata la striscia quotidiana di Filippo Facci su Rai2, per lui nessun programma alternativo È stato diramato l’annuncio ufficiale dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio a proposito della cancellazione de I facci del giorno, la striscia quotidiana di Filippo Facci che sarebbe dovuta andare in onda su Rai2. Contattato da Fanpage.it, il giornalista si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

A cura di Stefania Rocco

La decisione dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio è arrivata: Filippo Facci non condurrà I facci del giorno, la striscia quotidiana di Rai2 che sarebbe dovuta andare in onda tutti i giorni alle ore 13. Sergio aveva deciso di prendersi qualche giorno prima di decidere del futuro del programma dopo il pezzo firmato da Facci su Libero a proposito dell’accusa di stupro che una 22enne ha mosso a Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa.

Filippo Facci non avrà alcun programma alternativo

Il vespaio di polemiche sollevato dal pezzo firmato su Libero aveva spinto la Rai a ripensare alla figura di Facci nel ruolo di conduttore di una rubrica quotidiana su Rai2. Secondo Tv Blog, a viale Mazzini non sarebbero piaciute nemmeno le interviste rilasciate dal giornalista a proposito della vicenda nei giorni successivi alla pubblicazione del pezzo. Anche per questo motivo, al giornalista non dovrebbe essere affidato alcun programma alternativo. Secondo una serie di indiscrezioni, al giornalista sarebbe dovuto essere affidata la conduzione di una trasmissione sulla musica classica. Ipotesi che, stando a quanto scrive Tv Blog che cita “fonti autorevoli della televisione pubblica” sarebbe sfumata: Facci non avrà un contratto Rai. La decisione sarebbe stata presa dall’Ad Rai insieme al capo degli approfondimenti Paolo Corsini e al direttore generale Giampaolo Rossi

Il silenzio di Filippo Facci

Contattato da Fanpage.it, Filippo Facci si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni a proposito della decisione della Rai di cancellare I facci del giorno. “Quello è stato un errore stilistico, un fallimento professionale: il mio compito da giornalista è farmi capire, non fare battute”, si era scusato Facci in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Quindi, aveva reso noti i suoi problemi economici: