Perla Vatiero: "Mia sorella gemella è morta a 7 mesi. A volte mi sento di vivere per entrambe"

A cura di Gaia Martino

Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello ha raccontato a Fiordaliso un retroscena del suo passato che riguarda la famiglia. La concorrente, ex fidanzata di Mirko Brunetti con il quale ha ritrovato il rapporto nella casa di Cineittà, ha rivelato di aver avuto una sorella gemella, morta però dopo soli 7 mesi dalla loro nascita. Ha scoperto di lei solo una volta cresciuta: i genitori, per proteggerla, hanno mantenuto a lungo il segreto. "Io la sento, quando ero piccola avevo sempre il desiderio di avere una gemella" ha raccontato, lasciando la sua inquilina stupita.

Il racconto di Perla Vatiero

Perla Vatiero in sala beauty, ieri pomeriggio, ha rivelato a Fiordaliso di aver perso una sorella gemella: "Mia mamma ha perso una figlia, io sono gemella. È morta a 7 mesi. Io la sento, quando ero piccola avevo sempre il desiderio di avere una gemella. Ma non sapevo niente, l'ho saputo tardi. Sono cose che si sentono". La concorrente ha raccontato di sentire spesso la sensazione di dover vivere per entrambe: "Ci sono momenti in cui mi sentivo sola, mi veniva di pensarla, come se avessi un senso di protezione, come se dovessi fare tanto per entrambe, come se io vivessi per due". La Vatiero ha poi aggiunto di essere sempre stata molto riservata: "Caratterialmente sono riservata, non parlo delle cose mie personali in modo naturale. Sono fredda, ma solo inizialmente".

I genitori e la sorella minore di Perla Vatiero: "Oggi ha 19 anni"

Perla Vatiero ha raccontato che i suoi genitori sono stati forti ad affrontare il lutto. "Mamma me l'ha detto quando sono cresciuta. Due genitori, dopo che subiscono queste cose, si separano. I miei sono stati bravi". Successivamente, la famiglia si è allargata: 19 anni fa è nata Loana Vatiero, la sorella della concorrente del Grande Fratello.

Loana e Perla Vatiero