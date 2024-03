Perla Vatiero ha vinto il GF, Cristina Plevani: “Meritava Beatrice, spero che nel premio sia incluso un dizionario” Cristina Plevani ha anche rimarcato la differenza tra la prima edizione del Grande Fratello, da lei vinta, e quelle attuali: “Reality che non ha più senso di esistere a mio avviso. Spolpato fino all’osso. Ormai insapore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Foto di Perla Vatiero per gentile concessione di Endemol Shine Italy

Cristina Plevani è stata la prima ad aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello. In questi giorni, ha detto la sua sulla vincitrice dell'ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini: Perla Vatiero. Cristina Plevani è tra coloro che ritengono che Beatrice Luzzi avrebbe meritato il primo posto sul podio: "Premetto che non l’ho seguito se non dai social ma la vincitrice di questa edizione è e doveva essere Beatrice".

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello, l'opinione di Cristina Plevani

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello, ma secondo Cristina Plevani avrebbe meritato la vittoria Beatrice Luzzi: "Non che (Beatrice Luzzi, ndr) fosse un pozzo di simpatia ma bisogna essere sinceri, anche lei non è che vivesse con degli inquilini con i quali interagire in modo equo e sinceramene spessore zero ma zero proprio". E ha concluso con una frecciatina a Perla Vatiero:

Salvo Varrese nel bene e nel male e Simona sul finale. Bea ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche sono sempre ruotate attorno a lei. Reality che non ha più senso di esistere a mio avviso. Spolpato fino all’osso. Ormai insapore. Spero nel premio fosse incluso anche uno Zanichelli.

La differenza con il primo Grande Fratello

Secondo Cristina Plevani c'è una profonda differenza tra la sua edizione del Grande Fratello e quelle attuali. Ora che i social giocano un ruolo importante nei reality, spesso si vota contro un concorrente, anziché limitarsi a sostenere il preferito:

Chiave di lettura diversa e più in linea col mondo dei social: avete mai pensato che la gente non ha votato per far vincere Perla ma ha votato per non far vincere Beatrice? Una volta il mondo social non esisteva e si votava per far vincere. Oggi non c’è il gusto del gioco ma l’antipatia verso qualcuno. Ci sono gli haters che tolgono l’abito del fan per coalizzarsi e annientare l’odiato comune.