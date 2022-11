Perché il Paradiso delle Signore non va in onda oggi: quando ritornano le puntate su Rai 1 Il Paradiso delle Signore lascia spazio ai Mondiali di Calcio. Dal 28 novembre, infatti, la fiction di Rai1 si ferma come altri programmi del pomeriggio, per poi ritornare con nuove puntate a partire dal 12 dicembre.

A partire dal 28 novembre l'appuntamento televisivo con "Il Paradiso delle Signore" salterà a causa dei Mondiali di Calcio. Il cambio di programmazione del palinsesto ha interessato diversi programmi nel pomeriggio di Rai1, come ad esempio La Vita in Diretta che va in onda dimezzato rispetto al solito. Gli appassionati della fiction, quindi, dovranno aspettare ancora qualche giorno per rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo, verosimilmente la fiction riprenderà nella seconda settimana di dicembre.

Quando ritorna Il Paradiso delle Signore su Rai 1

"Il Paradiso delle Signore" dovrebbe riprendere regolarmente a partire dal 12 dicembre. L'appuntamento pomeridiano, quindi, è sempre nel pomeriggio alle 16:05 dopo la messa in onda di "Oggi è un altro giorno" che da sempre precede la fiction di Rai1. La fiction, quindi, tornerà nel primo pomeriggio dopo i vari contenuti dedicati ai Mondiali di calcio, le cui partite sono ormai programmate da tempo. Dal momento che le riprese della fiction si svolgono quasi in contemporanea con la messa in onda dello show, in questo periodo non è escluso che i protagonisti stiano girando gli episodi che andranno in onda nelle prossime settimane.

Marco e Stefania ne Il Paradiso delle Signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore: cosa vedremo nelle nuove puntate

Sono tanti i colpi di scena che si verificheranno nel corso delle prossime puntate, con l'arrivo di nuovi personaggi, ma anche con l'addio di protagonisti che amatissimi dello show. Ad abbandonare la fiction, ad esempio, sarà uno dei volti ormai storici del daily, ovvero Agnese Amato, che uscirà di scena approfittando di un soggiorno a Londra dalla figlia Tina.

L'amore tra Stefania e Marco continua, i due vanno avanti con i loro progetti insieme, ma una proposta lavorativa che riceverà Marco, ormai rassegnato a non proseguire la sua carriera da giornalista, potrà portare delle novità a seguito delle quali i due decideranno di lasciare Milano. Un'altra coppia sarà al centro dei nuovi episodi: quella di Veronica Zanatta ed Ezio Colombo.

Veronica ed Ezio ne Il Paradiso delle Signore

La donna dovrà fare i conti con l'uscita di prigione di Gloria Moreau che risulta ancora come moglie di Ezio e questo renderà difficile per la coppia, che non vive nemmeno insieme per non essere tacciati di concubinato, portare avanti il loro amore. Veronica, infatti, assisterà ad una scena che le farà prendere una decisione dolorosa, ma definitiva.