Stop a Il Paradiso delle Signore, La vita in diretta ridotto: Rai1 cambia con i Mondiali di calcio I mondiali di calcio al via dal 20 novembre incideranno pesantemente sulla programmazione di Rai1 e Rai2. Ecco, in particolare, come cambierà il pomeriggio della prima rete.

A cura di Andrea Parrella

I mondiali di calcio in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, cambieranno i palinsesti Rai in maniera sostanziale, andando a incidere sulla programmazione di Rai1, Rai2 e RaiSport. La rete ammiraglia trasmetterà 39 partite delle 64 partite previste, di cui 17 in onda durante la fascia pomeridiana, che sarà la più toccata dalle partite pomeridiane, 17 delle quali trasmesse proprio su Rai1, negli orari teoricamente occupati da Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta, programmi centrali del palinsesto pomeridiano. In particolare, un match è in programma alle 17 (lunedì 28 novembre) e tutti gli altri alle 16.

Il Paradiso delle Signore andrà regolarmente in onda fino a lunedì 28 novembre, per poi lasciare spazio ai match sportivi e tornare in onda direttamente lunedì 12 dicembre, quando i match della Coppa del Mondo pomeridiani saranno conclusi dato l'inizio della fase finale.

Anche La Vita in Diretta a mezzo servizio

Variazione differente, invece, per il programma condotto da Alberto Matano che nella prima settimana dei Mondiali partirà come sempre alle 17.05 ma chiuderà con circa mezz’ora d’anticipo, alle 18.10, per essere seguito prima da L’Eredità e poi dal Tg1, in onda in forma ridotta per lasciare spazio alle partite serali delle 20. Nella settimana successiva, invece, La Vita in Diretta salterà dal 28 novembre al 1° dicembre, per poi tornare in onda mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre. La programmazione regolare della trasmissione riprenderà lunedì 12 dicembre.

Anche Mara Venier in formato ridotto

Discorso differente per il weekend. La programmazione di Italia Sì di Marco Liorni non subirà interruzioni perché anticiperà la messa in onda alle 14. Al contrario Domenica In subirà importanti variazioni: il 20 novembre, giorno di apertura dei Mondiali di Calcio con la partita Qatar-Ecuador alle 17 andrà in onda in forma ridotta. Salterà del tutto il 27 novembre, visto che su Rai 1 ci sono partite sia alle 14 che alle 17, per poi tornare in forma ridotta il 4 e il 18 dicembre, giorno della finale. Per tutta la durata dei mondiali, invece, si ferma Da Noi… A Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini che chiude il suo 2022 con la puntata del 13 novembre, per tornare direttamente a gennaio.