Perché Affari Tuoi non va in onda stasera e quando è prevista la nuova puntata con Stefano De Martino Breve stop per Affari tuoi. Cambio di programmazione per il programma di Stefano De Martino che si ferma giovedì 10 ottobre per lasciare spazio alla partita di Nations League Italia – Belgio. Quando tornano le nuove puntate del gioco televisivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Questa sera, giovedì 10 ottobre, Affari tuoi non va in onda. Breve stop per l'amatissimo programma condotto da Stefano De Martino su Rai1. Gli spettatori dovranno pazientare prima di rivedere all'opera i pacchisti e il dottore Pasquale Romano. Infatti, cambia la programmazione di Rai1 per lasciare spazio a una partita di calcio, la partita di UEFA Nations League tra Italia e Belgio. Vediamo quando tornerà in onda il gioco televisivo condotto da Stefano De Martino per poter assistere alle partite dei concorrenti ancora in attesa di portare a termine la loro esperienza.

Perché Affari tuoi non va in onda oggi giovedì 10 ottobre

Affari tuoi non va in onda giovedì 10 ottobre. Lo stesso Stefano De Martino ha annunciato il breve stop del programma nel corso dell'ultima puntata trasmessa da Rai1: "Domani gioca la Nazionale perciò noi torniamo venerdì con Affari tuoi". Il motivo dello stop, dunque, è un cambio di programmazione legato a un evento sportivo. Alle ore 20:30, infatti, Rai1 lascerà spazio alla terza partita del ciclo UEFA di Nations League 2024/25, del gruppo A2. In diretta dallo Stadio Olimpico di Roma si terrà la partita Italia – Belgio. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Daniele Adani.

Quando torna in onda Affari tuoi con Stefano De Martino

Stefano De Martino è il conduttore di Affari tuoi

Affari tuoi tornerà presto in onda su Rai1. Subito dopo la breve pausa dovuta alla partita Italia – Belgio, Stefano De Martino, il dottore Pasquale Romano e i pacchisti torneranno in TV. Per assistere alla prossima puntata di Affari tuoi non resta che attendere domani, venerdì 11 ottobre. L'appuntamento sarà come sempre alle ore 20:35 su Rai1. Poi, come di consueto, il programma si fermerà sabato 12 ottobre per lasciare spazio al programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.