video suggerito

“Per il pubblico del Festival sei ultima”, Gaia scoppia in lacrime a Domenica In e Mara Venier interviene Gaia Gozzi in lacrime a Domenica In Speciale Sanremo. La cantante di Chiamo io, Chiami Tu non ha trattenuto le lacrime quando il giornalista Davide Maggio l’ha informata che, secondo il televoto del pubblico, è arrivata ultima in classifica. “Che bisogno c’era di dirglielo?”, è intervenuta Mara Venier. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gaia Gozzi in lacrime a Domenica In Speciale Sanremo, nella puntata in onda domenica 16 febbraio su Rai1. La cantante di Chiamo io, Chiami Tu non ha trattenuto le lacrime quando il giornalista Davide Maggio l'ha informata che, secondo il televoto del pubblico, è arrivata ultima in classifica. "Che bisogno c'era di dirglielo?", è intervenuta Mara Venier.

"Tra noi donne non c'è competizione, non parliamo solo dei look"

Il primo a prendere parola è stato Enzo Miccio, che ha chiesto alla cantante: "Tra di voi c'era anche un po' di competizione puramente estetica?". "Questa retorica è veramente agè, non è reale. Non è tua, è comune", ha risposto Gaia. Poi ha spiegato che non c'è nessuna competizione tra lei e le altre cantanti donne in gara, anzi, tutto il contrario:

In questo momento le narrative che vengono portate avanti sono più divisive di quanto realmente succede. Elodie era come su FaceTime alle 3 di mattina dopo la serata delle cover. Siamo tutti tesi, secondo me ci sono delle situazioni che fanno stare male. Vedere Giorgia, con la storia che ha creato su questo palco, arrivare sesta, dispiace realmente. Se una va avanti, vanno avanti tutte.

Infine ha concluso: "Ci sono tanti momenti in cui è giusto non parlare solo del fatto che abbiamo dei look pazzeschi, ma che siamo forti sul e fuori dal palco. Credo che la competizione sana sia con me stessa e non con gli altri".

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

"Per il televoto sei ultima in classifica", Gaia in lacrime a Domenica In

"Secondo te, il televoto è espressione del pubblico o no?", ha chiesto il giornalista a Gaia, classificatasi al 26 posto al Festival. "Anche, ma non è tutto il pubblico che televota. C'è un pubblico che va ai concerti e paga i biglietti, ma non per forza televota a Sanremo. Detto questo, è un indicatore di quello che piace e non sto dicendo che non bisogna guardare anche alle classifiche ai numeri", ha spiegato la cantante.

Il giornalista ha incalzato: "Rai ha comunicato i risultati del televoto, sei ultima dopo Marcella Bella con lo o.34%". "Ci può stare, sono comunque felice di aver portato il mio spettacolo", ha ribattuto Gaia. Mara Venier è intervenuta: "A lei non cambia niente, potevi anche non dargliela questa notizia. Cosa è cambiato con questa tua uscita? Stiamo finendo, siamo stanchi". Il pubblico all'Ariston ha iniziaot a fischiare, Davide Maggio è intervenuto di nuovo: "Non vengo a dire ‘come sei bella, come sei brava. Io faccio l'osservatore". Dopo la difesa della conduttrice, Gaia si è commossa, l'ha abbracciata e, con i fiori in mano, ha lasciato il teatro.