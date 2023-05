Pechino Express, vincono gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore Si chiude con la vittoria degli Italo americani questa edizione di Pechino Express. Bastianich e Belfiore hanno avuto la meglio sugli altri finalisti Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

A cura di Andrea Parrella

Si chiude con la vittoria degli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore l'edizione di Pechino Express. I due hanno trionfato sotto il cielo della Cambogia, al traguardo finale di Angkor. L'atto finale di questa edizione si è consumato nel sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo, dove i concorrenti finalisti si sono ritrovati davanti ai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Al secondo posto i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Come voleva il pronostico della vigilia, insomma, la finalissima si è consumata tra le due coppie considerate favorite perché le più vincenti di questa edizione, con tre tappe a testa aggiudicate negli 8000 chilometri percorsi durante questa edizione di Pechino Express. Al terzo posto le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia.

Come è andata la finale di Pechino Express

In questa puntata finale di Pechino Express, andata in onda l'11 maggio, gli spettatori hanno assistito agli ultimi 172 chilometri di questa gara, con le tre coppie partite da Battambang, nel cuore della Cambogia. Alla partenza c'era anche Federica Pellegrini, che ha sciolto il nodo sull'incertezza della sua presenza viste le sue condizioni fisiche non ottimali dopo l’infortunio alla caviglia della scorsa settimana. Dopo le prime prove, al momento dello svelamento della classifica del traguardo intermedio c'è stata la prima eliminazione di puntata: le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia tornano a casa.

La finalissima tra Novelli Sposi e Italoamericani

Italo Americani e Novelli Sposi si sono affrontati nell’ultimo tragitto di gara, a comporre la finalissima più attesa tra Novelli Sposi e Italoamericani. Prima una missione olfattiva quasi “imitando” quello che fanno dei potentissimi ratti locali addestrati nella ricerca del tritolo di ordigni inesplosi, quindi rotta verso l’ultimo tappeto rosso di stagione, con la seconda missione di giornata sulla zip-line di Angkor che consentiva loro di planare tra gli alberi della foresta pluviale, alti fino a 70 metri: un ultimo e adrenalinico viaggio tra la natura cambogiana prima di raggiungere il traguardo finale tra i templi millenari della vecchia capitale dell’Impero Khmer. Qui era nascosto il tappeto sorvegliato da Costantino ed Enzo ed “espugnato” da Joe e Andrea, che si aggiudicano la vittoria finale.