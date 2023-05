Barbara Prezia provoca Federica Pellegrini: “Ecco la perdente”, il video dopo Pechino Express Barbara Prezia provoca Federica Pellegrini dopo la finale di Pechino Express. Classifcatasi seconda insieme al marito Matteo Giunta, è stata presa in giro dalla rivale.

A cura di Stefania Rocco

L’antipatia tra Barbara Prezia e Federica Pellegrini non si placa nemmeno dopo la fine di Pechino Express. La campionessa di nuoto, volto dello sport italiano nel mondo, si è classificata seconda insieme al marito Matteo Giunta, dietro la coppia degli Italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Al terzo posto le Mediterranee, squadra formata da Carolina Stramare e Barbara Prezia, che con Federica non ha mai avuto un buon rapporto.

La provocazione di Barbara Prezia e il video fatto di nascosto a Federica Pellegrini

Durante il party finale di Pechino Express, Prezia ha rivolto a Federica l’ennesima provocazione. Documentando la festa attraverso le sue Instagram stories, la donna ha inquadrato la seconda classifica Federica e, da una certa distanza, ha commentato: “Adesso inquadro la perdente”. Dopo averla inquadrata, Barbara si è lasciata andare a una risata divertita. In teoria, l'influencer si sarebbe classificata terza dietro Federica ma la vittoria dell'amico Joe Bastianich sembrerebbe averla in qualche modo messa in una posizione di vantaggio rispetto alla rivale, che non ha mai nascosto il forte desiderio di vincere Pechino Express.

Federica Pellegrini a Barbara Prezia: “Ti accorcio di 10 centimetri”

L’antipatia tra le due protagoniste di Pechino Express era nata durante una tappa del viaggio quando la concorrente delle Mediterranee si era ritrovata a discutere in tono concitato con Matteo Giunta. Infastidita dalla discussione, Federica era intervenuta a difesa del marito e, rivolta a Barbara, l’aveva minacciata: “Attenta che ti accorcio di altri 10 centimetri”. Da quel momento, le liti tra le due concorrenti sono proseguite, fino a culminare nella Instagram story di ieri che Barbara ha utilizzato per provocare la rivale. Per il momento, Federica Pellegrini sembrerebbe non avere replicato.