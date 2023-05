Alessandra Demichelis, l’avvocato di Pechino Express, sospesa dalla professione per le foto social Alessandra Demichelis, l’avvocato dell’ultima edizione di Pechino Express, è stata sospesa dalla professione dopo una decisione presa dal consiglio distrettuale di disciplina, a seguito di alcune foto pubblicate sui social. La 34enne non arretra: “Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione”.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandra Demichelis, l'avvocato che ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express, è stata sospesa dalla professione per 15 mesi. La decisione, presa dall'Ordine di Torino, arriva dopo una serie di scatti pubblicati dall'ex avventuriera sul profilo Instagram Dc Legalshow, dove si è mostrata in video, foto, alcune anche provocanti, interviste, con l'intento di raccontare "un avvocato e la sua vita".

La sospensione dalla professione

Il provvedimento disciplinare avviato nei confronti di Alessandra Demichelis, prevede una sospensione di 15 mesi dall'esercizio della professione, a seguito di segnalazioni arrivate proprio al consiglio distrettuale di disciplina, nonostante la pagina Instagram continuasse ad accumulare followers. La sospensione diventerà esecutiva quando, una volta deposta, tra sessanta giorni, verrà impugnata e, quindi, se accolta la 34enne non potrà davvero esercitare per più di un anno. Nel frattempo, lei, reagisce a modo suo, pubblicando uno scatto eloquente su Instagram in cui prende spunto dalla famosa mantella indossata da Chiara Ferragni a Sanremo e scrive su una maglia: "Sentiti libera".

La reazione di Alessandra Demichelis

L'avvocato, che ha già mostrato la sua tenacia nel corso del game show di Sky, non ha esitato a mostrare il suo dissenso in merito alla questione, dicendosi contrariata dal fatto che la reprimenda derivi dalla sua condotta sui social: "Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione. Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo" riporta il Corriere. Demichelis, poi, continua: "Da tempo è diventata una questione di principio: davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando?". Ciò che però, ammette, le ha procurato una certa rabbia è il trattamento riservato ad altri avvocati: "Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15, per delle foto?".