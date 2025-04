video suggerito

Pechino Express 2025, i Magici eliminati: cosa è successo nella quinta puntata del 3 aprile I Mesagliati, la coppia formata da Jury Chechi e Antonio Rossi, sono stati salvati dalla busta nera nella quinta puntata di Pechino Express 2025, in onda giovedì 3 aprile. I Magici sono stati eliminati.

Nell'episodio di Pechino Express in onda giovedì 3 aprile, le coppie ancora in gara nello show di Sky si sono sfidate in Thailandia, seconda tappa nel paese (ed esattamente a metà del viaggio). A salvarsi dalla busta nera sono stati i Medagliati, primi classificati, mentre i Magici hanno dovuto dire addio al programma. Elettra Lamborghini è stata l'ospite speciale della puntata.

Chi è stato eliminato nella quinta puntata di Pechino Express 2025

I Medagliati, la coppia formata da Jury Chechi e Antonio Rossi, sono stati salvati dalla busta nera eliminatoria nella quinta puntata di Pechino Express. In quanto primi classificate al tappeto rosso hanno deciso le sorti della gara: tra le Sorelle e i Magici hanno scelto di eliminare questi ultimi. Di seguito la classifica completa della puntata del 3 aprile:

I Medagliati Le Sorelle I Cineasti I Complici Gli Estetici Le Atlantiche

Cosa è successo nella puntata del 3 aprila 2025

La puntata del 3 aprile di Pechino Express è iniziata per i viaggiatori da Sukhothai, prima capitale della Thailandia, con l'obiettivo di raggiungere è Chiang Mai. Il malus è andato ai Complici, che hanno dovuto indossare delle unghie di 15cm. Nonostante la simpatia nei loro confronti, i Medagliati hanno scelto di eliminare i Magici per una questione di strategia. "Umanamente mi dispiace, dentro piango, fuori no perché sono un macho. Sapete perché abbiamo scelto così" sono state le parole di Jury Chechi. Le Sorelle hanno dovuto affrontare diverse difficoltà durante il viaggio, ma alla fine sono riuscite a rimanere in gara. Che Nathalie Guetta e Vito Bucci siano riusciti a raggiungere il quarto posto per il rotto della cuffia. È stato grande lo stupore per il risultato dato che Nathalie si è slogata una caviglia durante il viaggio, con il rischio fondato di non non arrivare alla conclusione della tappa.