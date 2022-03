Pechino Express 2022, Enzo Miccio torna a sorpresa in gara con Costantino della Gherardesca Nessuno eliminato nella terza puntata di Pechino Express, ma un grande ritorno in gara di due ex concorrenti: Enzo Miccio e Costatino della Gherardesca, che ha eccezionalmente abbandonato il suo ruolo di conduttore. La coppia de “Le Lepri”, così hanno scelto di chiamarsi, ha messo a dura prova gli altri viaggiatori.

La terza puntata di Pechino Express, andata in onda mercoledì 24 marzo, è stata ricca di sorprese. Nessuna coppia è stata eliminata (anche se Mamma e Figlia ci sono andate vicino) e una nuova si è aggiunta alla gara. Sono Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, che hanno scelto di farsi chiamare Le Lepri per via della loro velocità nella corsa. Un ritorno alle origini per entrambi: il conduttore, infatti, prima di ricoprire questo ruolo è stato anche concorrente in una delle prime edizioni, mentre il Wedding Planner è reduce dalla sua esperienza dello scorso anno, dove si è classificato secondo.

Il ritorno in gara di Enzo Miccio

Dopo l'esperienza dell'anno scorso in coppia con Carolina Giannuzzi (erano i Wedding Planner), Enzo Miccio ha rimesso lo zaino in spalla e si è rilanciato in questa avventura. Instancabile corridore, temuto dagli altri concorrenti, sempre pronto a trovare un passaggio fino alla città di destinazione, il Wedding Planner ha gareggiato in coppia con Costantino della Gherardesca, che in questa puntata ha ceduto il suo ruolo da presentatore a Max Giusti, anche lui ex concorrente della scorsa edizione. La coppia de Le Lepri, cosi hanno scelto di chiamarsi, ha rappresentato un pericolo per gli altri viaggiatori: chi si è classificato dietro di loro ha rischiato l'eliminazione. Una gara che questo insolito duo ha affrontato con spirito diverso. Miccio sempre pronto a correre, senza fermarsi mai, trascinando con grinta e forza il compagno Costantino che, invece, dopo una piccola caduta iniziale, ha avuto bisogno di qualche pausa in più, ma non si è mai dato per vinto. La loro performance gli ha fatto guadagnare il quarto posto.

La classifica finale della puntata

In questa puntata così ricca di emozioni, la coppia degli Sciacalli, formata da Fru e Aurora Leone, ha guadagnato l'immunità e per questo non ha dovuto fare i conti con Le Lepri. Al primo posto, a saltare per primi sul tappeto rosso di Pechino Express, sono stati I Fidanzatini, Rita Rusic e Cristiano di Luzio. Ultimi Barbascura X e Andrea Boscherini, Gli Scienziati. Dopo Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio, invece, sono arrivate Mamma e Figlia, Gli indipendenti, Padre e figlio e Gli Scienziati. A rischio eliminazione Mamma e Figlia, scelte dai primi classificati, ma la busta nera non è stata eliminatoria. Di seguito la classifica:

