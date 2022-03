Pechino express 2022: dove vederlo in diretta, streaming e replica anche senza Sky La nuova edizione di Pechino Express sta per partire. La prima puntata andrà in onda giovedì 10 marzo 2022 su Sky 1 e sarà possibile vederla anche in streaming su Sky Go e NOW.

A cura di Giulia Turco

(Costantino della Gherardesca. Foto Instagram @pechinoexpress)

Pechino Express 2022 sta finalmente per iniziare. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, la nona edizione del reality condotto da Costantino della Gherardesca inizia giovedì 10 marzo 2022. Le 10 coppie in gara percorreranno la Via della seta con un viaggio alla scoperta del Medio Oriente. La novità di quest'anno è che il programma non sarà più trasmesso su Rai 2, ma sarà disponibile solo su Sky che ne ha acquistato i diritti. Tutte le puntate saranno quindi caricate sulla piattaforma Sky: ecco come vederle in tv e in streaming.

Dove vedere Pechino Express in diretta

Costantino della Gherardesca resta alla conduzione di Pechino Express nonostante il format abbia lasciato la Rai. In seguito all’acquisizione Sky del format belga-olandese prodotto da Banijay Italia infatti, le puntate di Pechino Express saranno disponibili ogni giovedì su Sky Uno a partire da giovedì 10 marzo. Nessuna replica su TV8 è stata prevista per il momento, così come è successo per l'ultima edizione di Masterchef che non è stata mandata in onda in chiaro e a differenza di X Factor, le cui puntate erano disponibili in differita sul digitale terrestre.

Dove vedere le puntate in streaming, anche senza Sky

Le puntate di Pechino Express saranno disponibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW, entrambe a pagamento. Sky Go è l'opzione riservata agli abbonati Sky da almeno un anno, che avranno la possibilità di rivedere le puntate del reality in ogni momento sui propri dispositivi. NOW permette invece ai non abbonati Sky di accedere ai contenuti pagando solo per il programma che si desidera guardare, senza alcun vincolo contrattuale.

(Il cast di Pechino Express 2022)

Le novità di Pechino Express 2022

Le novità della nona edizione non riguardano solo le modalità di fruizione del programma, ma anche le regole del gioco. Le 10 coppie in gioco infatti avranno la possibilità di muoversi utilizzando mezzo di trasporti come toni, barche o dromedari per attraversare il deserto, non dovendo servirsi solo degli autostop come gli scorsi anni. Il viaggio dei concorrenti toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Partendo dalla Cappadoccia passeranno per Istanbul raggiungendo Samarcanda attraverso la via della Seta. Scopriranno i tesori nascosti di Petra fino alla sfavillante Dubai.