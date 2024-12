Pasquale La Rocca balla con Federica Pellegrini e piange per Nina Zilli: “Interrompere il percorso con lei mi addolora”

Il programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, è caratterizzato da continui colpi di scena. Ne sa qualcosa Federica Pellegrini che ha iniziato il suo percorso nel programma con Angelo Madonia. Poi, il ballerino è stato escluso dalla trasmissione. Così, è arrivato Samuel Peron, che tuttavia ha avuto un infortunio. Attualmente, Federica Pellegrini balla con Pasquale La Rocca. Quest'ultimo ha dovuto rinunciare a proseguire il percorso nel programma con Nina Zilli, perché anche lei si è fatta male durante le prove. Il ballerino in diretta ha pianto per la cantante e sui social ha spiegato che interrompere il percorso fatto con lei lo addolora.

Pasquale La Rocca, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram nella serata di sabato 30 novembre, ha espresso il suo dispiacere per la fine dell'esperienza a Ballando con le stelle in coppia con Nina Zilli:

Non avrei mai voluto trovarmi a scrivere queste parole, soprattutto dopo tutto l’impegno, la passione e le emozioni che abbiamo messo in queste ultime settimane. Purtroppo, la vita ci mette davanti a imprevisti che non possiamo controllare, e oggi devo comunicarvi qualcosa che mi spezza il cuore. Per questa edizione sognavo di concludere in bellezza, con tutta la gioia e l’entusiasmo del mondo, al fianco di un’artista che non è solo straordinaria ma che per me è anche un’amica preziosa, una persona a cui voglio un bene infinito. Ma, come spesso accade, è la vita a decidere per noi, anche quando i nostri sogni ci sembrano vicinissimi. Con un profondo dispiacere, siamo costretti a fermarci qui. Dopo due settimane di prove intense, vissute con il massimo impegno, energia e dedizione, il pensiero di non poter portare a termine questo percorso mi addolora più di quanto possiate immaginare.