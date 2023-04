Paola lascia Remo a Uomini e Donne: “Non può viaggiare perché deve stare con il figlio 11enne” Paola chiude con poco tatto la conoscenza con Remo a Uomini e Donne. “A questa età vorrei viaggiare, lui non può farlo perché assiste il figlio”, è stata la motivazione.

A cura di Stefania Rocco

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 17 aprile, Paola Ruocco ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere Remo per motivi che le sono valsi, sia in studio che sui social, l’accusa di avere dimostrato scarso tatto. La donna, al centro dello studio, ha lasciato che fosse Remo il primo a parlare e a spiegare i motivi che l’avevano spinta a chiudere.

Si parlava di ferie e le ho detto che, da quando è nato mio figlio, non mi sono più mosso per stargli vicino. Non perché non sia sano, anzi è sanissimo. Lei mi ha rimproverato il fatto che, se avessimo deciso di andare in ferie insieme, io non avrei potuto raggiungerla. Le ho detto che ci conosciamo da troppo poco per potere già parlare di ferie. Le ho anche detto che, visto che mio figlio non è stato bene da piccolo, la mia ex, da mamma, quando accade qualcosa mi chiama spesso. Lo fa perché sono un infermiere e ne capisco. Lei ha recriminato anche su questo dicendomi "Ma se andiamo da qualche parte, questa deve stare sempre a chiamarci?".

La versione di Paola Ruocco

Paola, avendo compreso di stare apparendo come una donna superficiale, ha chiesto di prendere la parola per raccontare la sua versione dei fatti: “Ho due figli anch’io, sono più che sensibile. Quando ti ho chiamato nei momenti in cui eri con tuo figlio, ho sempre chiuso perché comprendo le priorità. Quando mi hai detto che non viaggiavi più per tuo figlio e sono stata zitta. La seconda volta che siamo usciti insieme mi ha mostrato una foto del suo reparto inviatagli dai colleghi che non commento perché sarebbe scendere troppo in basso”. “Non volevo mostrartela, sei stata tu a insistere”, l’ha corretta Remo, “Era un water”. Paola prosegue: “Ti ho detto che ero rimasta sconcertata dal fatto che non viaggi più perché a me piacerebbe fare qualche viaggio”. È stata Maria De Filippi a chiarire il contenuto della foto in questione, specificando fosse connessa al lavoro da infermiere di Remo: “La foto a cui fa riferimento Paola non è una foto pornografica. Lui parla di un sanitario sporco di uno dei suoi pazienti. Lui fa l’infermiere professionista che è un lavoro durissimo. Capita di assistere pazienti delicati e spesso succede che ci si trovi a igienizzare e lavare i sanitari. Spigava attraverso questa foto come aveva trascorso la notte”. Tina Cipollari: “Paola, che sarà stato mai? Sei stata tu a chiedere di vederla, lui non te l’aveva mostrata”.

Gianni Sperti: “Paola Ruocco cercava un milionario a Uomini e Donne”

Dura la condanna di Gianni Sperti: “Sei imbarazzante tu, non lui. Sai cosa c’è? Il problema è che voi cercate uomini milionari che non hanno problemi perché volete stare bene”. “Una persona che viene a corteggiarmi non parla di me*** tutto il tempo. Facciamo così: vado via dal programma perché non capisco più nulla”.