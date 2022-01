Paola Barale: “I miei ex mi hanno lasciato mancanze importanti”, la reazione di Gianni Sperti Paola Barale ha parlato dei suoi ex amori, da una parte Gianni Sperti e dall’altra Raz Degan. Oggi li definisce “conoscenti” e spiega che nessuno dei due si è “mostrato realmente per quello che è”. L’ex marito, opinionista di Uomini e Donne, ha reagito via Instagram alle sue parole.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, Paola Barale ha parlato dei suoi ex amori: Gianni Sperti, ora opinionista di Uomini e Donne, con cui è stata sposata per quatto anni, e il ballerino Raz Degan, con cui ha avuto una relazione lunga più di dieci anni. Alla padrona di casa, la conduttrice e showgirl racconta che nessuno dei due "si è mostrato davvero per quello che è", lasciandole delle mancanze da colmare. Per questi motivi, oggi li definisce "conoscenti" e non ha rapporti con loro. Gianni Sperti, dopo aver visto l'intervista, ha reagito via Instagram con una frecciatina che, anche se cita esplicitamente il suo nome, sembra decisamente rivolta a lei.

Paola Barale e il rapporto con gli ex amori Gianni Sperti e Raz Degan

Nel corso dell'intervista, Paola Barale ha parlato anche dell'amore, che in diversi momenti della vita l'ha letteralmente travolta, portandola spesso sulla strada sbagliata: "Vivo di passione, vado sempre dove mi porta il cuore e prendo delle cantonate ogni volta. Sono recidiva". In passato la conduttrice è stata sposata per quattro anni, dal 1998 al 2002, con l'attuale opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti. Dopo il divorzio, è stata legata per più di dieci anni al ballerino brasiliano Raz Degan, con cui avrebbe voluto anche convolare a nozze, ma lui si è sempre dichiarato contrario al grande passo. Paola Barale racconta a Silvia Toffanin che nessuno dei suoi ex ha avuto il "coraggio di mostrarsi per quello che realmente sono" e di aver subito "mancanze importanti" in ognuno di questi legami:

Sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati allo stesso identico modo, cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che realmente sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Io da un uomo ho bisogno soprattutto di verità, di lealtà, di complicità, di comprensione.

Paola Barale spiega anche in che rapporto è oggi con entrambi:

Non sono amica con nessuno dei due. Quando mi chiedono in che rapporti siete, non riesco a parlare di queste persone perché in realtà non le riconosco, sono dei conoscenti con cui ho dei ricordi ormai sbiaditi in comune, non li vedo e non li sento.

La reazione di Gianni Sperti alle parole di Paola Barale

Dopo aver visto l'intervista della ex moglie, Gianni Sperti ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che sembra essere essere indirizzata a lei, anche se non cita espressamente il suo nome. L'opinionista di Uomini e Donne ha condiviso una citazione del ballerino russo Rudolf Nureyev, che parla di rispetto e controllo anche nell'amore: "L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto”. Con queste parole, pare che Gianni Sperti abbia voluto esprimere il suo dissenso con quanto dichiarato da Paola Barale, con cui è stato sposato per quattro anni, nel salotto di Silvia Toffanin.