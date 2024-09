video suggerito

Enzo Paolo Turchi nel cast del Grande Fratello 18: la reazione di Carmen Russo Carmen Russo ha raccontato come ha reagito quando ha saputo che Enzo Paolo Turchi avrebbe partecipato al Grande Fratello 18. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Tra i concorrenti del Grande Fratello 18 anche Enzo Paolo Turchi. Il mese scorso, in un'intervista, il coreografo ha confermato di essere nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini. In queste ore, anche la moglie Carmen Russo ha ufficializzato la partecipazione del settantacinquenne nel corso di un'intervista rilasciata al programma di Monica Setta Storie di donne al bivio.

Carmen Russo e la partecipazione di Enzo Paolo Turchi al GF

Non appena Carmen Russo si è accomodata sulla poltroncina di Storie di donne al bivio, la conduttrice Monica Setta le ha chiesto se il marito Enzo Paolo Turchi abbia preparato i bagagli per partecipare al Grande Fratello. La coreografa e ballerina ha replicato: "No, ancora no, stiamo preparando. È complicato". La giornalista, allora, le ha chiesto come abbia accolto la notizia della partenza del suo compagno. Carmen Russo ha replicato di essere felice e preoccupata al tempo stesso:

Come ho preso la partenza? Sono felicissima e anche preoccupata, è ovvio. Ma felice perché lui ci teneva molto, perché è una bella esperienza. Lui l'ha vissuta indirettamente vedendo me. Una cosa è vederla da fuori, una cosa è essere dentro la casa. E quindi lui è molto entusiasta, è molto carico e speriamo che vada tutto bene.

Enzo Paolo Turchi concorrente del Grande Fratello 18

Lo scorso mese, in un'intervista rilasciata a NuovoTv, lo stesso Enzo Paolo Turchi ha ufficializzato la sua partecipazione al Grande Fratello. In quell'occasione ha svelato la raccomandazione che la moglie Carmen Russo gli ha fatto: "Non lasciarsi distrarre dalle altre concorrenti". Ma Turchi ha assicurato che nel suo cuore ci saranno sempre e solo lei e la piccola Maria. Il concorrente, inoltre, è sembrato sollevato all'idea che nella casa sia più facile curare i problemi di salute che lo portarono a lasciare L'Isola dei famosi, in caso dovessero ripresentarsi. Non resta che attendere il 16 settembre per vederlo all'opera.