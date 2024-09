Juliana Moreira: “I primi mesi con Stoppa senza consumare, poi gli dissi di essere nata uomo”

video suggerito

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si sono raccontati di fronte a Caterina Balivo nel corso dell’ultima puntata de La volta buona. La coppia ha ricordato i primi mesi della loro storia d’amore, la castità voluta da Juliana e, in particolare, lo scherzo organizzato dalla showgirl brasiliana ai danni dell’uomo che nel 2017 sarebbe diventato suo marito. Juliana ha raccontato di avere finto, dopo circa due mesi insieme, di essere nata uomo per poi affrontare una transizione.

Juliana Moreira: “Con Edoardo dormivamo insieme senza consumare”

Rispondendo alle domande della padrona di casa, Juliana ha ricordato che durante i primi mesi della relazione con Stoppa il loro rapporto fu completamente casto. “Lui diceva che non aveva intenzione di fidanzarsi e nemmeno io lo volevo, intendevo procedere con calma. Quindi non erano successe delle cose. Dormivamo insieme ma senza consumare”. “Non solo”, ha aggiunto Edoardo, “In quel periodo lei aveva fatto un’operazione per ridurre il seno quindi sopra non se ne parlava di toccarla perché le faceva male, poi ero molto pudica e sotto non avevo nemmeno visto, non se ne parlava nemmeno”. Risate in studio, quindi l’uomo prosegue il suo racconto: “Dopo due mesi che dormivamo insieme, una sera si lascia molto andare e penso che ormai è fatta”. A quel punto la sorpresa, raccontata da Juliana: “Quella sera l’ho guardato e mentre eravamo a letto gli ho detto: ‘Devo dirti una cosa, prima mi chiamavo Roberto’”. “Sono rimasto traumatizzato un’altra settimana”, ha aggiunto Stoppa mentre il pubblico esplodeva in una risata, “Mi si era accesa una lampadina, improvvisamente mi spiegavo perché per due mesi non mi aveva fatto nemmeno avvicinare. Oggi si lamenta che chi ho messo 10 anni a sposarla ma io volevo capire: prima abbiamo avuto un figlio, poi il secondo e a quel punto ho capito che non era Roberto e l’ho sposata”.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira stanno insieme dal 2007

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira fanno coppia fissa dal 2007. Nel 2005, due anni prima dell’incontro con Stoppa, Juliana aveva deciso di trasferirsi in Italia per amore dell’ex compagno, l’imprenditore italiano Giuseppe Zega. Quando i due decidono di come accordo di lasciarsi, Juliana comincia a frequentare l’ex inviato di Striscia la notizia. La prima figlia della coppia, Lua Sophie, nasce nel 2011, seguita nel 2016 dal fratellino Sol Gabriel.