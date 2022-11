Pamela Prati provocata da Orietta Berti: “Non sono una diva è vero, sono una star” In puntata al GFVip l’opinionista stuzzica Pamela Prati: “Le Dive sono diverse. Sono quelle che vincono gli Oscar. Come Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Marilyn Monroe. Diciamo le cose come stanno”. Lei però risponde di tutto punto e ammette: “Scherzo, ci gioco”.

A cura di Giulia Turco

Pamela Prati prova a smarcarsi dall'immagine della diva al Grande Fratello Vip, ma è più forte di lei. La narrazione, come aveva sottolineato anche Sonia Bruganelli, è quella di una showgirl diva di un tempo, che ha subito le ingiustizie di un fattaccio come quello di Mark Caltagirone e che, in una nuova veste, ha tentato di ritrovare il vero amore. Prima nella favola con Marco Bellavia, poi con se stessa.

Orietta Berti vuole sfatare il mito della Diva

Eppure le donne fuori e dentro la Casa continuano ad accusarla di un eccesso di "divismo". Tra queste c'è anche Orietta Berti che sta facendo di tutto per smontare il suo falso mito. "Ti sei arrabbiata l'altra volta, ma io ho soltanto detto che le Dive sono diverse. Sono quelle che vincono gli Oscar, che fanno settanta film. Come Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Marilyn Monroe. Diciamo le cose come stanno", si è chiarita l'opinionista in puntata. "Poi ti ho detto che le donne hanno l’età che si sentono. Io mi sento una ventenne, poi quando mi guardo allo specchio mi spavento, ma l’importante è quello che uno si sente", ha aggiunto. Immediata la replica di Pamela, che non si smentisce:

Io Orietta la amo tantissimo, da sempre. Ho spiegato di aver fatto tante volte la Diva negli spettacoli che facevo. Poi io non sono una Diva, sono una Star. E comunque scherzo, ci gioco.

La favola d'amore tra Pamela e Bellavia continua

Nel battibecco tra le due donne, in puntata si è intromesso anche Marco Bellavia, per la prima volta ospite in studio da quando ha lasciato la Casa per via del suo crollo mentale. L'ex concorrente ha subito preso le parti di Pamela, alla quale si era molto legato durante la sua breve permanenza. "Pamela per me è molto diva, molto di più di quanto non creda. Oggi nello spettacolo mancano le vere dive, prendiamoci le dive nostrane, come la nostra Pamela, che ha fatto la storia dello spettacolo italiano". Lei apprezza la sua presa di posizione e replica con un messaggio di affetto: "Grazie, ti amo".