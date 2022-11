Marco Bellavia torna in studio al GF Vip e difende Pamela Prati, lei: “Grazie, ti amo” Marco Bellavia è tornato in studio al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha preso il suo posto nel parterre degli ex inquilini della casa. Così, ha colto l’occasione per interagire con Pamela Prati.

Marco Bellavia è tornato in studio al Grande Fratello Vip. Il concorrente ha preso il suo posto tra gli ex vipponi. Così, ha avuto modo di interagire con Pamela Prati, dimostrandosi sempre molto galante con lei. Ha spezzato una lancia a favore della showgirl nel corso di un battibecco con Orietta Berti.

Marco Bellavia difende Pamela Prati

Orietta Berti ha ribadito che le dive sono Sophia Loren o Gina Lollobrigida, ma non Pamela Prati. Quest'ultima ha spiegato che lei gioca soltanto a fare la diva. Marco Bellavia è intervenuto per spezzare una lancia a favore di Pamela:

Obiettivamente Pamela hai sbagliato a intendere. Tu e Orietta vi siete capite male, c'è stato questo misunderstanding. Per me essere dive è soggettivo. Pamela per me è molto diva, molto di più di quanto non creda. Oggi nello spettacolo mancano le vere dive, prendiamoci le dive nostrane, come la nostra Pamela, che ha fatto la storia dello spettacolo italiano.

Pamela Prati è apparsa lusingata e ha commentato: "Grazie Bellavia, ti amo". L'ex volto di Bim Bum Bam ha continuato: "Se mi piace più mora o bionda? Sta bene anche bionda, fossi in lei tirerei fuori il suo stato d'animo, togliendosi la parrucca, mettendosi senza trucco, più a nudo davanti alla gente".

Pamela Prati sostiene di avere conosciuto Sonia Bruganelli, ma lei nega

Sonia Bruganelli ha l'impressione che Marco Bellavia sia il mental coach di Pamela Prati. E Orietta Berti ha commentato: "Osvaldo non aveva queste parole per me? Aveva parole più concrete". La showgirl, in collegamento dalla casa, ha ribadito – come già fatto nelle scorse puntate – di avere conosciuto tempo fa Sonia Bruganelli. L'opinionista non ci sta: "Ma quando ci siamo conosciute?". La showgirl ha spiegato: "Non ti ricordi? Era il periodo di Natale, Paolo doveva fare Sanremo. Ci siamo incontrati vicino al bar Vanni". A questo punto, Sonia ha confermato, si sarebbe trattato di un fugace incontro: "Pensavo ci fossimo frequentate". Mistero risolto.