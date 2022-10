Pamela Prati nel mirino di Patrizia Rossetti: “Che smetta di fare la Diva, il suo tempo è finito” “Una donna come lei che cade in una trappola simile? Fantascienza”, sentenzia Charlie Gnocchi sul caso Caltagirone. “Nasconde qualcosa”, aggiunge Wilma Goich. Mentre Patrizia Rossetti la sostiene, eppure ha qualcosa da ridire sul suo conto.

Nella scorsa puntata del GFVip Pamela Prati ha ripercorso le tappe principali della vicenda mediatica legata a Mark Caltagirone. “Un’agonia mediatica”, come l’ha definita la protagonista, colpita in prima persona da quella che è convinta esser stata una trappola studiata con le peggiori intenzioni per incastrarla. I vip hanno assistito al pianto di Pamela, rientrata in casa visibilmente scossa, ma non tutti hanno reagito allo stesso modo.

Le accuse di Charlie Gnocchi e Wilma Goich

Secondo Charlie Gnocchi, Pamela Prati sarebbe stata vittima della sua solitudine, tanto dolorosa da spingerla a cadere in una trappola, ma la storia comunque non lo convince. “Mi dispiace, ma non ho provato tenerezza", spiega a proposito delle lacrime versate la Pamela durante la puntata precedente. "Non ce la vedo a fare una parte così tragica, una donna ironica come lei, che ha fatto il Bagaglino e ha un vissuto nel mondo dello spettacolo", aggiunge.

"Lei è una diva, è tenacissima. Una donna così strutturata che cade in una trappola del genere e si lascia abbindolare in questo modo è fantascienza, è inverosimile. Non sono convinto". Anche Wilma Goich è diffidente:"Io credo alla storia di Pamela, ma credo che si sia tenuta qualcosa dentro", sospetta. Dalla sua parte c'è anche Marco Bellavia, che a distanza su Twitter, aveva manifestato tutto il suo supporto. Pamela vede la clip e si commuove: "Il cuore di Bellavia. Soltanto chi ha un’anima uguale si riconosce. E io sto con lui".

Pamela Prati accusata di ancorarsi al mito della Diva

La supporta Patrizia Rossetti, che punta sulla vulnerabilità di Pamela al di là della sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Anche Antonella Fiordelisi sembra essersi ricreduta positivamente sul suo conto. Eppure Patrizia ha qualcosa da ridire sul conto di Prati. Ritiene che spesso i suoi comportamenti siano permeati da una patina da "Diva", una favola che oggi è ormai tramontata. "I veri Divi sono quelli di Hollywood, noi abbiamo avuto il piacere do ricevere il gradimento del pubblico, ma il nostro tempo è ormai passato". Pamela molto risentita nega ogni accusa: "Non mi sento una Diva, sono molto umile invece". Tutt'altro rispetto ad Eleonoire Ferruzzi, che sdrammatizza: "Io sono Diva, ma me lo dice ogni mattina lo specchio".