Palio di Siena del 16 agosto in diretta tv: orario, dove vederlo e le contrade in gara La seconda corsa del Palio di Siena 2024 è prevista per venerdì 16 agosto. L'evento sarà trasmesso in tv, a partire dalle 17:20 su La7. Le contrade che vi parteciperanno sono dieci: ecco tutti gli accoppiamenti tra contrade, cavalli e fantini.

Ilaria Costabile

Il secondo appuntamento con il Palio di Siena è previsto per venerdì 16 agosto, in onore della Madonna Assunta, dove le contrade della città si sfideranno nella giostra equestre e rappresenta uno degli eventi della tradizione senese più importanti della città. L'evento, anticipato da un fitto programma, verrà trasmesso in televisione, su La7 dalle ore 17:20. Le contrade che vi parteciperanno sono dieci: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta, Chiocciola, Oca e Istrice. In questi giorni si sono tenute alcune prove, prima di giungere alla corsa che porterà poi alla vittoria di una delle contrade, seguendo il programma del Palio 2024.

A che ora e dove vedere il Palio di Siena in tv venerdì 16 agosto 2024

L'appuntamento televisivo con il Palio di Siena, nell'iconica location di Piazza del Campo, per la seconda carriera è previsto per il 16 agosto. L'evento, che da sempre interessa gli sportivi, non solo i senesi per una certa appartenenza alla città, sarà trasmesso anche in televisione. A partire dalle 17:20 su La7, infatti, sarà possibile assistere alle prodezze delle varie contrade partecipanti. Sarà possibile vederlo anche in streaming sul sito dell'emittente.

I nomi delle contrade che gareggiano al Palio di Siena 2024

Sono dieci, su diciassette totali, le contrade che prenderanno parte al Palio di Siena quest'anno, ovvero: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta, a cui si aggiungono tre estratte a sorte il 7 luglio scorso: Chiocciola, Oca e Istrice.

Chi sono i fantini e gli accoppiamenti con i cavalli

Le assegnazioni dei fantini si sono svolte nella giornata di martedì 13 agosto, in quello che nel programma dell'evento prende il nome di Giorno della Tratta. Dopo aver segnato i cavalli che sono stati ammessi e aver formato le batterie, i Capitani si sono riuniti per scegliere i dieci cavalli con l'assegnazione delle Contrade. Ecco, di seguito, gli accoppiamenti stabiliti con un'estrazione a sorte, in cui si chiarisce se il cavallo abbia già partecipato o meno al Palio:

Zentiles per la Contrada del Leocorno (numero orecchio 2, numero coscia 3), esordiente;

(numero orecchio 2, numero coscia 3), esordiente; Veranu per la Contrada Valdimontone (numero orecchio 3, numero coscia 10), ha corso due volte il Palio;

(numero orecchio 3, numero coscia 10), ha corso due volte il Palio; Viso d'Angelo per la Contrada dell'Istrice (numero orecchio 6, numero coscia 24), ha corso cinque volte il Palio;

(numero orecchio 6, numero coscia 24), ha corso cinque volte il Palio; Ares Elce per la Contrada dell'Oca (numero orecchio 5, numero coscia 17), ha corso una volta il Palio;

(numero orecchio 5, numero coscia 17), ha corso una volta il Palio; Brivido Sardo per la Contrada del Nicchio (numero orecchio 9, numero coscia 29), ha corso una volta il Palio;

(numero orecchio 9, numero coscia 29), ha corso una volta il Palio; Benitos per la Contrada della Lupa (numero orecchio 7, numero coscia 26), esordiente;

(numero orecchio 7, numero coscia 26), esordiente; Zenis per la Contrada della Civetta (numero orecchio 1, numero coscia 1), ha corso il Palio una volta;

(numero orecchio 1, numero coscia 1), ha corso il Palio una volta; Canarinu per la Contrada dell'Onda (numero orecchio 8, numero coscia 27), esordiente

(numero orecchio 8, numero coscia 27), esordiente Tabacco per la Contrada della Selva (numero orecchio 10, numero coscia 31), ha corso sette volte il Palio e lo ha vinto una volta;

(numero orecchio 10, numero coscia 31), ha corso sette volte il Palio e lo ha vinto una volta; Comancio per la Contrada della Chiocciola (numero orecchio 4, numero coscia 14), esordiente

Ogni cavallo, ovviamente, sarà guidato da un fantino. Rispetto a quella dei cavalli, la scelta dei fantini non è casuale, anzi, vengono convocati dalla contrade sulla base della lealtà, del prezzo e delle gratifiche. Ecco, di seguito, i fantini con le rispettive Contrade:

Carlo Sanna – Oca

Giovanni Atzeni-Istrice

Dino Pes Lupa

Gingillo-Montone

Scompiglio- Chiocciola

Federico Guglielmi Nicchio

Elias Mannucci-Leocorno

Bellocchio-Civetta

Murtas-Onda

Andrea Sanna-Selva

Il trofeo per il vincitore del palio del 16 agosto

La Contrada che riuscirà a conquistare la vittoria, porterà a casa il Drappellone o cencio, ovvero il trofeo che viene consegnato ad ogni edizione e rappresenta un vero e proprio vanto per la contrada che l'ha vinto.