Camilla della Sardegna rifiuta il cambio del dottore ad Affari Tuoi e sbaglia tutto: torna a casa a mani vuote Camilla Contu della Regione Sardegna ha iniziato la partita ad Affari Tuoi col botto, ma è arrivata in finale con la Regione Fortunata. Insieme al fidanzato Stefano, sono tornati a casa a mani vuote.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 12 marzo, Camilla Contu della Regione Sardegna. Studentessa di odontoiatria, ha giocato accompagnata dal fidanzato Stefano: "Ci siamo conosciuti grazie ad Amici in comune, 13 anni fa. Per non litigare durante i giochi di società ci lasciamo. Stiamo sempre uno contro l'altro, ma per ora, stasera, non ci siamo lasciati. Iniziamo insieme, poi vediamo", le parole prima di dare al via alla partita. Dopo una partenza col botto, Camilla e il fidanzato sono tornati a casa a mani vuote: il dottore, a inizio partita, voleva aiutarli col cambio.

La partita di Camilla ad Affari Tuoi

Partenza col botto per Camilla. I primi sei tiri hanno eliminato dal tabellone sei pacchi blu: 5 euro, 20 euro, 100 euro, 50 euro, 75 euro e 200 euro. Il dottore, allora, come prima offerta ha scelto il cambio. "Abbiamo il 13 e tanta probabilità di pescare un rosso. Per ora lo teniamo", le parole prima di rifiutare. Con la chiamata successiva ha pescato i 200mila euro: "Ci sta", il commento prima di pescare 30mila. Subito dopo 1 euro e il dottore le ha offerto 33mila euro.

Senza pensarci, hanno deciso di tritare l'assegno e proseguire il gioco. Eliminati dal tabellone 75mila euro, 100mila euro e 5mila euro, il dottore ha riproposto il cambio. Camilla ha deciso di rifiutare di nuovo, ma subito dopo ha aperto il pacco contenente 50 mila euro. Il dottore, allora, le ha offerto 20mila euro, ma la pacchista sarda ha rifiutato ancora. Subito dopo, però, ha aperto il pacco contenente 300mila euro e il dottore è tornato col cambio. "Ce lo teniamo, rifiutiamo", le parole prima di fare quattro tiri.

Il finale di Camilla che dopo la Regione Fortunata, torna a casa a mani vuote

I quattro tiri a disposizione hanno eliminato dal tabellone 20mila euro, 15mila euro, 500euro e le seadas. Camilla è così arrivata in finale con 10mila e 0 euro. Di comune accordo con il fidanzato, hanno scelto di rischiare con la Regione Fortunata: il loro pacco conteneva 10mila euro. Hanno allora giocato per 100mila euro con la Sicilia, ma non hanno indovinato. Per i 50mila, hanno optato per la Lombardia. Sono tornati a casa, però, a mani vuote: la Regione Fortunata era l'Emilia Romagna.