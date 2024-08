video suggerito

La scaletta della Notte della Taranta: i cantanti al concerto in diretta su Rai 3 Questa sera, sabato 24 agosto 2024, andrà in onda su Rai 3 alle ore 21.20 il Concertone della Notte della Taranta 2024. Arrivata alla sua 27esima edizione, dopo un tour di eventi in tutt’Italia, lo spettacolo finale si terrà a Malpignano, in provincia di Lecce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Notte della Taranta, 2024

Stasera, sabato 24 agosto 2024, verrà trasmesso in onda su Rai 3 dalle 21:20 il Concertone della Notte della Taranta 2024. Dopo un tour che ha attraversato la Puglia, lo spettacolo finale si terrà a Malpignano, la località in provincia di Lecce. La 27° edizione del Festival vedrà come Maestro Concertatore Pablo Miguel Lombroni Capalbo, aka Shablo, accompagnato dal direttore d'orchestra Riccardo Zangirolami. Lo spettacolo, simbolo della cultura popolare salentina, vedrà alcune delle stelle della musica italiana esibirsi sul palco di Malpignano. Tra questi, i due finalisti del Festival di Sanremo, la vincitrice Angelina Mango e Geolier. Ma anche Gaia e Ste. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno alla Notte della Taranta 2024.

La scaletta dei cantanti alla Notte della Taranta a Melpignano

Questa sera, sabato 24 agosto 2024, verrà trasmessa in onda su Rai 3 dalle ore 21:20 il Concertone della Notte della Taranta 2024, in diretta da Malpignano, in provincia di Lecce. Tra gli artisti più attesi sul palco, sicuramente Geolier che si esibirà in una versione inedita del brano sanremese e Angelina Mnago che canterà in dialetto salentino Su Piccolina. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno alla Notte della Taranta 2024.

Geolier – I p' me, tu pe te

Angelina Mango – Su Picculina

Gaia – Menamenamo

Ste

Luca Faraone – Fuecu

Come arrivare al Concertone della Notte della Taranta

Com'è possibile intravedere sul sito, ci sono diverse modalità d'accesso per arrivare a Malpignano, sede del Concertone della Notte della Taranta 2024. Sarà possibile arrivare in treno, grazie a treni speciali messi a disposizione da Ferrovie Sud Est, o in bus. Per chi arriva in auto o in moto, sono state disposte aree di parcheggio prenotabili. E per chi arriva in bici ci sarà possibilità di parcheggio dalle 13:30 presso l'iperConad, antistante all'area del concerto. È disponibile qui una mappa della zona, e l'organizzazione ha caldamente consigliato di arrivare entro le ore 19 in città, almeno 2 ore prima dell'inizio del concerto.

Leggi anche La scaletta della Notte dei serpenti stasera su Rai 2: i cantanti al concerto del maestro Melozzi

Come arrivare al Concerto della Notte della Taranta 2024