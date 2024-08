video suggerito

La scaletta della Notte dei serpenti stasera su Rai 2: i cantanti al concerto del maestro Melozzi Questa sera, venerdì 23 agosto 2024, andrà in onda su Rai 2 alle ore 21:05 la Notte dei Serpenti a Pescara 2024. L’evento, condotto da Andrea Delogu e ideato dal direttore Enrico Melozzi, vedrà sul palco autori come Al Bano, Noemi e Colapesce Dimartino. Qui la scaletta dei cantanti e delle canzoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Vincenzo Nasto

Enrico Melozzi, Notte dei Serpenti 2024

Stasera, venerdì 23 agosto 2024, in onda su Rai 2 verrà trasmessa la Notte dei Serpenti, la kermesse tenutasi a Pescara lo scorso 20 luglio presso lo Stadio del Mare. L'evento, giunto alla sua seconda edizione, viene condotto da Andrea Delogu, mentre vede nel suo ideatore e direttore artistico Enrico Melozzi una delle figure centrali. L'artista, divenuto uno dei personaggi pop del Festival di Sanremo, ha portato in scena la cultura e la tradizione musicale abbruzzese, invitando anche cantanti come Al Bano, Umberto Tozzi, senza dimenticare i Coma_Cose, Filippo Graziani, Colapesce e Dimartino, Noemi e Giovanni Caccamo. Il maestro Melozzi ha sottolineato anche l'importanza dell'evento per la promozione della Regione Abbruzzo, nell'intervista a I Music Fun: "È stato emozionante vedere così tanto entusiasmo per un’iniziativa di cui l’Abruzzo aveva davvero bisogno. Abbiamo avuto più di ventimila persone al concerto e, secondo dati recenti, c’erano altrettante persone fuori". Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno in onda su Rai 2 dalle ore 21:05 per la Notte dei Serpenti a Pescara 2024.

La scaletta dei cantanti alla Notte dei serpenti a Pescara 2024

Questa sera, venerdì 23 agosto 2024, verrà trasmesso alle 21.05 su Rai 2, ma anche su Radio Rai Uno, l'evento Notte dei Serpenti a Pescara 2024, arrivato alla sua seconda edizione. Il concerto durerà intorno alle 2 ore e 15 minuti, un evento ideato dal direttore d'orchesta Enrico Melozzi per la promozione della Regione Abbruzzo. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno per la Notte dei Serpenti a Pescara 2024.

Al Bano – Nel sole e I cigni di Balaka

Noemi – Sono solo parole e Addio addio amore

Filippo Graziani – Taglia la testa al gallo, Ninna nanna dell'uomo e Pigro

Umberto Tozzi – Gente di mare, Gloria, Tu, Te vuje bene, Ti amo

Colapesce Dimartino – Musica Leggerissima e Tutte le funtanelle

Coma_Cose – Malavita e Fiamme negli occhi

Giovanni Caccamo – La cura e Maremaje

Canti Popolari – All'orte, Li Misciarule, Marattè, Cicirinella, La Capamarite, Marrocche e Frusce, La Jerva a Lu Cannette, La Figlia Me.

Enrico Melozzi – La Notte Scura e Vola Vola