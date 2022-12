Oriana sfida Belén: “Con Antonino invece di De Martino? Perché Stefano non mi ha ancora conosciuta” La “Bastard Battle” tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip che si conclude con una battuta volta a cavalcare il paragone tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

A cura di Stefania Rocco

La “Bastard Battle” tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro darà, con ogni probabilità, spunti di discussione in vista della prossima puntata del Grande Fratello Vip. La concorrente venezuelana e il collega veneto si sono sfidati a colpi di battute sarcastiche lanciate a grande velocità, con Luca Onestini a fare da arbitro della gara. Dopo una serie di perfidi scambi, Daniele ha lanciato a Oriana uno speciale guanto di sfida destinato a cavalcare il paragone, avanzato da Oriana in diretta, tra Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Marzoli, intercettando al volo l’assist, ha dimostrato a Daniele di saper rispondere per le rime.

La battuta di Oriana su Stefano De Martino

“Non è colpa mia se ti sei beccata Antonino invece di De Martino”, aveva detto Daniele sperando di conquistare il punto conclusivo del match. Ma Oriana, lesta nella risposta, ha ribattuto pronta: “Solo perché non mi ha ancora conosciuta”. Lo scambio ricalca quanto già avvenuto in puntata poche ore prima quando la venezuelana aveva provato a mettere in difficoltà Spinalbese, avanzando un paragone con l’attuale compagno di Belén Rodriguez.

Che cosa ha detto Oriana Marzoli su Belén Rodriguez

Daniele ha rivolto a Oriana la battuta riferita al paragone tra Stefano e Antonino dopo che l’argomento era stato aperto proprio da Marzoli nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Ferita e delusa per l’atteggiamento che Spinalbese ha avuto nei suoi confronti, la venezuelana aveva confidato a Ginevra Lamborghini di essere felice della sua scelta di respingere Antonino. E per dare maggiore enfasi alle sue parole, in confessionale aveva aggiunto: “Adesso capisco Belén. L’ho sempre capita perché Stefano è strafigo. Se paragoni un po’, lei gli ha fatto ‘Ciao, torno con il mio ex’”. Parole che sono state mostrate ad Antonino nel corso dell’ultima diretta del GF Vip.