Oriana scrive una lettera a Daniele Dal Moro dopo la sua squalifica: “Sto male, aspettami fuori”

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la squalifica che ha colpito Daniele Dal Moro nelle ultime ore, costretto a lasciare immediatamente la casa più spiata d'Italia, Oriana Marzoli è inconsolabile e decide di scrivere una lettera al gieffino, per manifestargli tutto il suo dispiacere, ma anche l'affetto che la lega a lui.

La lettera di Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro

A rendere noto il contenuto della lettera è proprio l'ex concorrente veneto che su Instagram pubblica uno scatto delle missiva con la grafia di Oriana, a cui sono state affiancate due foto di loro due insieme. La prima finalista del Grande Fratello Vip, distrutta dall'uscita della sua dolce metà, chiede di fargli arrivare questo messaggio: "

Dani ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non ci sarai più qui con noi…ti giuro non sai quanto mi dispiace, sto piangendo mentre ti dico queste parole…mi sento troppo male, sono triste e non sai quanto…mi sarebbe piaciuto salutarti prima di andare via e soprattutto avrei voluto che non te ne andassi. Mi dispiace ancora di più per come siamo stati queste ultime ore…sai quanto ci tengo, l'affetto che provo per te e che mi interessi davvero, te lo giuro su Cocco. Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscerci, ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in questo "bosco" bellissimo di cui mi parlavi. P.s anche se non te lo dicevo, mi piace come sei. Spero tu stia bene, ci rivediamo tra due settimane. Sei bellissimo biondino dagli occhi verdi/azzurri.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Poco dopo l'annuncio della squalifica, Daniele Dal Moro ha deciso di condividere con sui social uno sfogo circa la decisione presa dagli autori del Grande Fratello Vip. L'ex gieffino scrive piuttosto seccato: "La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato..E la seconda che le regole sono uguali per tutti". In seguito, tra le sue storie su Instagram, carica il video del ‘momento incriminato' e sottolinea come si fosse trattato di uno dei tanti giochi fatti con la venezuelana: "Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da 5 mese allora non chiamatelo reality". La decisione degli autori, stavolta con effetto immediato e non comunicata in puntata, è il frutto di una precisa presa di posizione che, però, non è stata affatto condivisa né dai coinquilini, né dal pubblico.