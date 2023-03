Oriana Marzoli parla con Martina Nasoni al GF VIP e Daniele Dal Moro sbotta: “Ora basta” Daniele Dal Moro si è infuriato con Oriana Marzoli dopo averla vista chiacchierare con Martina Nasoni al GF VIP: “Parlavate di me? Ora basta, io e te non parliamo più, ci vediamo fuori”.

Nuova lite tra gli Oriele nella casa del Grande Fratello VIP. Daniele Dal Moro si è infuriato con Oriana Marzoli dopo averla vista chiacchierare con Martina Nasoni. Le due inquiline hanno parlato proprio dell'ex tronista, è stata Oriana ad avvicinarsi alla sua ormai ex "rivale" chiedendole consigli e confessandole di essere realmente coinvolta nella conoscenza. Dal Moro non ha apprezzato il confronto tra le due VIP: "Tu con me non ci parli più, ora basta".

Il confronto tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni

Oriana Marzoli si è affidata a Martina Nasoni per conoscere alcuni lati del carattere di Daniele Dal Moro che non riesce a comprendere. La concorrente spagnola ha confessato di sentirti molto presa ma continua ad avere dubbi sull'interesse del suo conoscente: "Voglio che continui fuori da qui, non voglio che si concluda qui". La Nasoni l'ha così tranquillizzata, tra sorrisi e parole di conforto hanno chiarito anche i dissapori delle ultime settimane: "Sicuramente lui si è affezionato a te e non vuole farti male" ha spiegato l'ex di Daniele e, subito dopo ha aggiunto: "Non si fida di se stesso".

Daniele Dal Moro furioso:

A Daniele Dal Moro non è andato giù il confronto tra Oriana Marzoli e la sua ex. Ha così sbottato prima minacciando la sua compagna di non parlarle più – "Io e te non parliamo più, fine. Te lo dico, fine. Con te ci parlò una volta finito il programma" – poi spiegandole: "Avrei potuto parlare con lei, ma non l'ho fatto per te, perché avrebbe potuto darti fastidio. Se lo fai tu allora va bene? Non c'è niente da capire, cosa ti interessa sapere cosa lei prova per me? Secondo te, cosa ca**o te ne frega?".

La Marzoli ha chiesto scusa: "Ultimamente la vedevo tranquilla, voglio che tu sappia che non era nella mia intenzione, né lo avrei neanche permesso, di parlare male di te". Daniele Dal Moro, infuriato per l'accaduto, si è poi sfogato con Micol e altri VIP in veranda: "Alla fine finirà che domani le parlo. Ma quando finisce il GF VIP, io non posso lavorare ai fianchi di Oriana. Se fosse successo fuori non le avrei parlato per settimane".