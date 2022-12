Oriana Marzoli imita Antonella Fiordelisi che scoppia in lacrime: “Edoardo si è divertito” Dopo la sua imitazione, Oriana Marzoli si è vendicata: ha imitato Antonella Fiordelisi nel pomeriggio, abbracciando e baciando Edoardo Donnamaria. L’influencer campana ha guardato in silenzio, poi è scoppiata in lacrime: “Lui si è divertito”.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli ha imitato Antonella Fiordelisi. Le immagini della Fiordelisi con minigonna e perizoma in bella vista accompagnate da battute sessiste mentre faceva l'imitazione di Oriana hanno segnato, almeno per ora, un punto di rottura nel rapporto dei Donnalisi. Edoardo Donnamaria ha deciso di prendere le distanze dalla fidanzata conosciuta nel reality perché durante il siparietto nei panni di Oriana si è gettata più volte tra le braccia di Antonino Spinalbese. Ma non solo lui si è infuriato: la modella venezuelana non ha perso tempo per vendicarsi e travestita da Antonella ha abbracciato e baciato il volto di Forum.

Il video di Oriana Marzoli che imita Antonella

Oriana Marzoli nel pomeriggio ha vestito i panni di Antonella Fiordelisi. Con una parrucca castana, ha portato in scena diversi comportamenti della sua inquilina. Prima di tutto però si è vendicata degli episodi visti ieri: il primo passo è stato quello di avvicinarsi a Edoardo. "Non mi confondere con Oriana. Ora però è l'ora di litigare, devo fare un massaggio a Antonino? Alfonso questa dinamica mi piace 8", le parole della venezuelana. Poi rivolgendosi ad Antonino: "Secondo me ti sono sempre piaciuta, ha giocato male le carte. Se vuoi lascio il mio ragazzo e vengo con te. No? Mi sta rifiutando".

Oriana Marzoli ha continuato l'imitazione in salotto facendo sorridere tutti. Ha indossato i vestiti di Edoardo, divertito dalle scenette. "Devo fare la clip. Vidi umanent, nostradamus", le parole a caso dell'influencer venezuelana per ricordare gli episodi in cui la Fiordelisi ha usato frasi latine. Poi infine: "Io sono la protagonista".

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è rimasta in silenzio a guardare la sua imitazione. Poi in giardino con Luca Salatino si è lasciata andare ad un lungo sfogo in lacrime. A darle fastidio il comportamento di Edoardo Donnamaria che ha sorriso più volte durante l'imitazione: "Ho visto come si divertiva e scherzava, mi da fastidio la sua presenza. Beato lui che ride così".