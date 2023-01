“Oriana Marzoli è una battona”, Dana Saber insulta la venezuelana dopo la lite al Gf Vip “È una battona”, così Dana Saber ha insultato Oriana Marzoli dopo la lite avvenuta nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip.

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 gennaio 2023 potrebbe rivelarsi più accesa del previsto. Protagonista di uno dei blocchi sarà quasi certamente la lite tra Oriana Marzoli e Dana Saber che ha tenuto sveglia la Casa del GF Vip questa notte, con le due che si sono affrontate per l'ennesima volta dal momento in cui la modella marocchina ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. A spingere le due donne a scontrarsi sarebbe stato il gesto di Dana di lanciare a terra parte del contenuto dell’armadio della venezuelana.

Dana Saber e l’insulto pesante a Oriana Marzoli

Dopo il primo round avvenuto questa notte in camera da letto, le due donne potrebbero presto tornare a confrontarsi. Ad accendere la miccia nuovamente potrebbe essere un insulto rivolto dall’amica di Dayane Mello a Oriana, un termine offensivo che Dana ha utilizzato per dare alla venezuelana della poco di buono. “Comunque lei è una battona”, dice Dana nel video circolato in rete, una frase dalla quale Nikita Pelizon prende immediatamente le distanze, avendo perfettamente compreso la portata dell'insulto rivolto da Dana a Oriana, insulto che potrebbe essere mostrato alla diretta interessata nel corso della diretta di questa sera.

Oriana Marzoli aveva chiamato Dana “pazza e patetica”

Nemmeno Oriana era stata tenera neri confronti di Dana, ma a differenza di Saber aveva preferito urlare il suo fastidio di fronte alla diretta interessata. “Vuoi una clip disperatamente perché non sei nessuno qua. Ridicola. Questo è mio, non ho toccato niente di suo. Ha messo le sue scarpe nel mio armadio senza chiedermi il permesso. Ridicola! Chi ha lanciato le tue scarpe? Sono dentro un armadio. Pazza! Ridicola! Non vedi che sei patetica! Una persona che sta cercando continuamente una clip perché non sei nessuno! Sei uno zero!”, l’aveva attaccata Marzoli ormai scatenata.