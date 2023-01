Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a letto insieme dopo la puntata, scatta il bacio sotto le coperte Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, terminata la puntata del GF VIP ieri sera, sono andati a dormire insieme: dopo una lunga chiacchierata si sono nascosti sotto le lenzuola. I rumori li tradirebbero: i due concorrenti si sarebbero scambiati un bacio.

Dopo la puntata andata in onda ieri sera, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno trascorso la notte insieme. Dopo il due di picche in diretta, l'ex tronista pare abbia cambiato idea sulla sua inquilina: "È carina ma non potrei mai avere una storia con lei" aveva detto in puntata. Dopo una lunga chiacchierata nella notte, i due concorrenti, tra risate e battute, si sono trasferiti a letto. Dalla clip che circola su Twitter sembrerebbe chiaro che tra i due ci sia stato qualcosa sotto le coperte: Oriana e Daniele, stando ai rumori di sottofondo del video, si sarebbero baciati.

Il confronto dopo la puntata

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno trascorso il post puntata insieme. Prima in camera, poi in veranda, poi a letto insieme. I due Vip si sono confrontati riguardo la puntata: "Io so che dentro sei una bella persona. Mostrati anche per quello che sei, mostrati per la bella persona che penso che tu sia", le parole di Daniele per giustificare quanto detto in puntata.

Finite le chiacchiere, le luci nella casa del Grande Fratello VIP si sono spente e i due concorrenti sono finiti sotto le coperte. Dopo aver chiacchierato a lungo a bassa voce sul letto e dopo essere stati richiamati da Giaele De Donà, si sono nascosti sotto le lenzuola. Dai rumori e dai movimenti sembrerebbe evidente che i due si siano baciati.

I baci tra Oriana e Daniele sotto le coperte

Rumori di baci, sospiri e movimenti ambigui: su Twitter circola il video che mostra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sul letto prima di nascondersi sotto le coperte. Intorno alle 5:30 i due VIP, dopo una lunga chiacchierata tra sussurri, carezze e risate, si sono nascosti sotto le lenzuola per scambiarsi un passionale bacio. I rumori li incastrerebbero e i fan non hanno dubbi: Oriana e Daniele si sono poi addormentati insieme, nello stesso letto.