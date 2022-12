Oriana interessata a Onestini al GF Vip, ma lui chiarisce: “Non mi è scattato qualcosa in più” Oriana Marzoli ha confessato di provare un interesse nei confronti di Luca Onestini che, però, ha ammesso di vedere la coinquilina solo come un’amica: “Non mi è scattato qualcosa in più, non l’ho mai vista in quell’ottica”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata una serata piuttosto movimentata quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli si è lasciata andare ad alcune confessioni nei confronti di Luca Onestini, che ha chiarito una volta per tutte il rapporto con la coinquilina.

Cosa pensa Luca Onestini di Oriana Marzoli

L'influencer venezuelana ha ammesso di avere un interesse nei confronti di Luca Onestini, precisando di essersi infastidita quando l'ha visto baciare Nicole Murgia sotto il vischio di Natale. Informata della questione, Giaele De Donà è andata dal diretto interessato per vederci chiaro e capire cosa ne pensi della questione.

Giaele ha detto la sua sull'interesse di Oriana nei confronti di Onestini: "Tu sei vago". Secondo la modella, Oriana sarebbe confusa dall'atteggiamento ambiguo del coinquilino, che non le permetterebbe di capire se il suo interesse sia reciproco o meno. "Non mi è scattato qualcosa in più, non l'ho mai vista in quell'ottica", ha chiarito il modello, che precisa di vederla solo come un'amica, convinto che i sentimenti debbano nascere in modo naturale senza essere forzati.