Tensione al GF: Oriana Marzoli esplode contro Antonella Fiordelisi, i Vip costretti a intervenire Nel pomeriggio un altro acceso scontro ha animato la casa del GF VIP. Quando Sarah Altobello ha detto ad Oriana Marzoli cosa le aveva riferito Antonella, la modella venezuelana è esplosa: “Dov’è? Ma non si stanca di rompere i co*lioni tutti i ca**o di giorni? Oggi sbrocco, questa non mi conosce ancora”.

A cura di Gaia Martino

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello VIP. Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi, dopo gli scontri con gli Incorvassi, si è imbattuta in una nuova accesissima lite con Oriana Marzoli. A far sbottare la modella venezuelana il discorso di Antonella a Sarah Altobello che ha messo in guardia l'inquilina sul comportamento e sulla poca lealtà di Oriana, raccontandole di una conversazione avuta con lei dopo l'esito del televoto della scorsa puntata. "Vuoi farmi litigare? Vuoi sempre rompere i co*lioni?" ha urlato il volto televisivo spagnolo. Sono dovuti intervenire altri Vip per placare gli animi.

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Quando Sarah Altobello ha riferito ad Oriana Marzoli ciò che Antonella Fiordelisi le aveva raccontato, la modella venezuelana è esplosa. Per la prima volta la Vip si è agitata così tanto che sono intervenuti in diverse occasioni Luca Onestini e Sarah Altobello per allontanare le due concorrenti. "Ora basta, vuole che litighiamo. Ma non si stanca di rompere i co*lioni tutti i ca**o di giorni? Oggi sbrocco, questa non mi conosce ancora" ha inizialmente commentato la Marzoli prima di esplodere: "Dov'è? Dov'è quella deficiente? Dove ca**o è? Devi rompere i cog*ioni tutti i ca**o di giorni? Devi andare a parlare anche con Sarah, vuoi farmi litigare con lei? Sei una bugiarda, come sempre. Fatti i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare" ha urlato.

Quando le due Vip si sono ritrovate a parlare in veranda, gli animi si sono accesi ancora una volta. "Tu sei una persona cattiva, mi vuoi far litigare con Sarah. Lei mi ha detto tutto, è una bugiarda?", le parole di Oriana. "Ti consiglio di stare tranquilla perché non stai facendo una bella figura. Ti rendi conto come sei? Sei cattiva da come parli, come urli", la replica di Antonella.

Il confronto con Edoardo Donnamaria

Oriana Marzoli, in preda all'ira, ha chiamato "cane" Edoardo Donnamaria. "Me lo vieni a dire tu che sei quella che urla di più in questa casa, stai urlando per cantare, urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno e adesso tu mi vieni a dire che non posso urlare?". Quando la Fiordelisi l'ha invitata a smettere di chiamare così il suo fidanzato, lei ha risposto: "Tu lo tratti come un cane, non io". "Non ti permettere di offendere Edoardo, tocca me e non lui" ha aggiunto Antonella toccandole la mano. "Non mi toccare, non mi toccare" ha così urlato Oriana raggiunta da Sarah Altobello, preoccupata che le due potessero arrivare a atti di violenza. È intervenuto nella discussione anche Edoardo Donnamaria furioso per la questione del "cane", con forza si è così intromesso tra le due Vip e quando Oriana Marzoli gli ha chiesto di non essere toccata, lui: "Non me ne frega un ca**o".