Odo, su Rai Yoyo il gufo che parla ai bambini di lotta al razzismo, emigrazione e rispetto dell’ambiente Su RaiPlay e Rai Yoyo arriva Odo, il gufetto che, attraverso le sue avventure, parla ai bambini di temi fondamentali e li aiuta ad affrontare e risolvere i problemi.

A cura di Daniela Seclì

RaiPlay e Rai Yoyo si preparano a proporre ai loro giovani telespettatori un nuovo cartone animato. Il protagonista è il simpatico gufetto Odo, un personaggio basato sulle illustrazioni dell’artista ucraina Alena Tkach e sul libro omonimo dello scrittore Oliver Austria. Ecco quando sarà possibile assistere alle sue avventure e di cosa parla questo nuovo cartone animato.

Odo, in onda su RaiPlay dal 21 luglio e su Rai Yoyo dal 26 luglio

Per assistere alle puntate di questo nuovo cartone animato intitolato Odo, occorrerà attendere venerdì 21 luglio, quando sarà disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay. A partire da mercoledì 26 luglio, poi, Odo andrà in onda su Rai Yoyo. Due gli appuntamenti che terranno compagnia ai bambini tutti i giorni: alle ore 09:50 e alle ore 19:15. Odo è la storia di un dolce gufetto che prova ad affrontare problemi ben più grandi di lui, senza arrendersi mai.

Di cosa parla il cartone animato Odo

Come spiega il comunicato diffuso dalla Rai, Odo è un gufetto che – sin dalla nascita – presenta caratteristiche diverse rispetto ai suoi simili. Se gli altri gufi dormono di giorno e vivono di notte, lui non ce la fa proprio a prendere sonno quando il sole è alto nel cielo. E questo è un problema per i suoi genitori, che vorrebbero riposare in pace. Così, lo iscrivono al Campo dei Giovani Pennuti, dove Odo trascorre le sue giornate con altri simpatici amici. È il più piccolo di tutti, ma non ha intenzione di lasciarsi sopraffare. Vuole dimostrare di essere capace di fare tutto ciò che i suoi compagni di avventura fanno e si dà da fare per aiutare nelle numerose attività del campo. Così, affronta gli ostacoli e le difficoltà senza paura. La Rai spiega che il cartone animato mira anche ad affrontare temi importanti, in un modo consono all'età dei piccoli spettatori: